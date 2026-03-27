Vuelca trailero en la rotonda “El Conejo”

El accidente generó además un derrame de diésel sobre la superficie de rodamiento

El accidente ocurrió cuando el operador del vehículo de carga, identificado como Jorge Alfredo, de 32 años, circulaba por dicha vialidad y al incorporarse a la rotonda la unidad terminó recostada sobre su costado derecho. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

El accidente ocurrió cuando el operador del vehículo de carga, identificado como Jorge Alfredo, de 32 años, circulaba por dicha vialidad y al incorporarse a la rotonda la unidad terminó recostada sobre su costado derecho. (Fotos: Carlos Figueroa/Líder Web)

NUEVO LAREDO, TAM .- Un tráiler volcó la noche del miércoles en la rotonda conocida como “El Conejo”, ubicada sobre el Segundo Anillo Periférico en Nuevo Laredo, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad al tomar la curva de la glorieta.

El accidente ocurrió cuando el operador del vehículo de carga, identificado como Jorge Alfredo, de 32 años, circulaba por dicha vialidad y al incorporarse a la rotonda la unidad terminó recostada sobre su costado derecho.

De acuerdo con los reportes de las autoridades viales, el peso de la carga y la velocidad con la que se desplazaba el tractocamión habrían influido para que el conductor no pudiera mantener la estabilidad del vehículo al rodear la glorieta.

Tras el percance, paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para brindar atención al operador, quien fue valorado en el sitio y se confirmó que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

El accidente generó además un derrame de diésel sobre la superficie de rodamiento, por lo que el personal de emergencia realizó labores preventivas esparciendo tierra sobre el combustible con el objetivo de evitar posibles derrapes o algún riesgo de incendio para los automovilistas que transitaban por la zona.

Elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron el abanderamiento del área para prevenir otros incidentes mientras se llevaban a cabo las maniobras correspondientes.

Para retirar el tractocamión fue necesaria la intervención de grúas especializadas, las cuales realizaron el levantamiento de la unidad para posteriormente trasladarla al corralón, mientras continúan las diligencias para el deslinde de responsabilidades.