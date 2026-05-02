Impactan locomotoras y provocan descarrilamiento en zona habitacional

La presencia de las unidades siniestradas generó expectación entre habitantes del sector, así como interrupciones momentáneas en la circulación en calles aledañas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

La presencia de las unidades siniestradas generó expectación entre habitantes del sector, así como interrupciones momentáneas en la circulación en calles aledañas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente ferroviario entre dos locomotoras se registró la tarde de este sábado en las vías férreas ubicadas en la calle Héroe de Nacataz, entre las avenidas Corona y Colima, en la colonia Matamoros, en el sector poniente de Nuevo Laredo, una zona densamente poblada que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las máquinas se encontraba detenida sobre la vía cuando otra locomotora, identificada con el número 4070, que circulaba de sur a norte, ingresó a una curva sin lograr percibir la unidad estática a tiempo, lo que derivó en un impacto frontal.

Tras la colisión, una de las locomotoras terminó fuera de las vías, provocando un descarrilamiento que incrementó el riesgo en el área, debido a la cercanía con viviendas y calles de alta circulación peatonal y vehicular.

Como resultado del accidente, el operador de una de las máquinas resultó lesionado, con una probable fractura en una de sus piernas. Fue atendido en el sitio por paramédicos y posteriormente trasladado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica especializada.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron labores preventivas para descartar riesgos adicionales, como derrames o daños estructurales en la zona ferroviaria.

La presencia de las unidades siniestradas generó expectación entre habitantes del sector, así como interrupciones momentáneas en la circulación en calles aledañas, debido al despliegue de unidades de emergencia.

Hasta el momento, las causas del accidente continúan bajo investigación y no se ha emitido información oficial detallada por parte de la empresa ferroviaria involucrada respecto a las condiciones en que operaban las unidades ni sobre el personal que participaba en las maniobras.