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Detienen a conductor ebrio tras provocar múltiples choques en cadena

Accidente dejó cuatro vehículos dañados y movilizó a cuerpos de emergencia municipales

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos para asegurar la zona y brindar atención. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor en estado de ebriedad provocó una serie de choques en cadena en calles de la colonia Matamoros, luego de circular en sentido contrario sobre una vialidad transitada, dejando como saldo al menos cuatro vehículos dañados en distintos puntos.

El incidente se registró sobre la calle Perú, donde un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2022, color gris, era conducido por David, de 61 años, quien presuntamente presentaba un alto grado de intoxicación alcohólica. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo avanzaba de manera errática de poniente a oriente, invadiendo carriles contrarios al flujo vehicular.

El primer impacto ocurrió a la altura de la avenida Abasolo, donde colisionó de forma lateral contra una camioneta Kia Sportage modelo 2020, que circulaba con preferencia. Tras el choque, el conductor continuó su trayecto sin detenerse, alcanzando a rozar un Chevrolet Cavalier que también transitaba de manera regular.

Minutos después, al llegar al cruce con la avenida César López de Lara, el vehículo involucrado no respetó la intersección y se impactó contra otras dos unidades: un Chevrolet Impala modelo 2016 y una camioneta Ford Windstar modelo 2000, que circulaban con derecho de paso.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos para asegurar la zona y brindar atención. Paramédicos confirmaron que no se registraron personas lesionadas, pese a la magnitud de los impactos.

Agentes de Tránsito procedieron a la detención del conductor, luego de que se le practicara un examen de alcoholemia que confirmó su estado. Las unidades involucradas fueron retiradas con apoyo de grúas y trasladadas al corralón correspondiente, en tanto se deslindan responsabilidades legales.

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