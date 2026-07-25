Crece “Pinta Tu Fachada” en Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- El programa municipal “Pinta tu Fachada” continúa ampliando su impacto en Nuevo Laredo al alcanzar 316 familias registradas y concretar un cuarto convenio de colaboración con la Fundación Corazón Urbano, con el objetivo de llevar la rehabilitación de viviendas a más sectores de la ciudad.

A través de esta estrategia, el Gobierno Municipal busca mejorar la imagen urbana, fortalecer el sentido de pertenencia y brindar a las familias la oportunidad de renovar el exterior de sus hogares mediante un esquema accesible de participación.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, ha reiterado que la transformación de Nuevo Laredo también comienza en los hogares, por lo que su administración mantiene el compromiso de impulsar programas que permitan a las familias vivir en espacios más dignos y contribuir al mejoramiento de sus colonias.

“Queremos que cada familia se sienta orgullosa del lugar donde vive. Cuando una fachada cambia, cambia una calle, cambia una colonia y cambia la percepción que tenemos de nuestra ciudad. Seguiremos trabajando para llevar bienestar y mejorar la calidad de vida de las y los neolaredenses”, expresó la alcaldesa.

El programa está dirigido principalmente a viviendas de interés social y contempla la rehabilitación integral del exterior de las casas, con costos accesibles de entre mil 600 y mil 700 pesos, con facilidades de pago para apoyar la economía de las familias participantes.

Además de transformar la apariencia de los hogares, “Pinta tu Fachada” busca generar un impacto comunitario al promover que las familias se involucren en el mejoramiento de sus colonias y fortalezcan los vínculos entre vecinos.

“Las brigadas seguirán trabajando mientras exista interés por parte de la ciudadanía. La instrucción es continuar acercando este beneficio a quienes desean mejorar sus hogares y contribuir a tener una ciudad más ordenada y con mejor imagen”, señaló Montiel, director del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU), asegurando que la firma de este convenio permitirá mantener activas las brigadas ante la respuesta positiva de la ciudadanía.

Con más de 300 familias incorporadas y nuevas acciones en marcha, “Pinta tu Fachada” se consolida como una estrategia de mejoramiento urbano que contribuye a recuperar la imagen de las colonias y fortalecer la identidad de Nuevo Laredo.