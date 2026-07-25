Impulsa Ayuntamiento nuevas acciones de prevención del suicidio

Nuevo Laredo, Tam.- Ante la detección de un mayor número de casos relacionados con pensamientos suicidas, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo reforzó su campaña permanente de prevención del suicidio mediante pláticas de sensibilización, orientación y difusión de herramientas de apoyo emocional en empresas e instituciones de la ciudad.

A través del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, Conductas y Tendencias Antisociales (IMPACTA), las acciones buscan fortalecer la salud mental de la población y acercar atención oportuna a personas que pudieran encontrarse en situación de riesgo.

El director general de IMPACTA, Hugo Magaña, informó que recientemente personal del instituto impartió una plática a trabajadores de la empresa Robertshaw, como parte de la estrategia para ampliar el alcance de la campaña y fomentar la búsqueda de ayuda profesional ante una crisis emocional.

“Nos ha llamado mucho la atención que últimamente hemos detectado más casos relacionados con pensamientos suicidas, por lo que estamos reforzando esta campaña permanente para llegar a más personas y recordarles que pedir ayuda es un acto de valentía”, expresó.

Como parte del reforzamiento de la estrategia, durante el periodo vacacional el instituto mantendrá la difusión de contenido preventivo a través de sus plataformas digitales, con información sobre salud emocional, señales de alerta y los mecanismos de apoyo disponibles para la ciudadanía.

Magaña señaló que estas acciones responden a la prioridad que la administración municipal, encabezada por la presidenta Carmen Lilia Canturosas Villarreal, ha otorgado al bienestar integral de las familias neolaredenses.

“Siguiendo el ejemplo de nuestra presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, continuamos trabajando para que ninguna persona se sienta sola. Queremos que la ciudadanía sepa que siempre habrá alguien dispuesto a escucharla y orientarla”, afirmó.

El funcionario exhortó a la población a identificar señales de alerta en familiares, amistades o compañeros de trabajo, como aislamiento, tristeza persistente o expresiones de desesperanza, y recordó que una intervención oportuna puede marcar la diferencia.

Con este reforzamiento de la campaña permanente, el Gobierno Municipal busca ampliar la cultura de prevención, promover el cuidado de la salud mental y facilitar el acceso a apoyo especializado para quienes lo necesiten.