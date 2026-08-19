Alista CECATI inicio del nuevo ciclo escolar

Patricia Moreno Arvizu, directora del CECATI, informó que se mantienen cursos de inglés dirigidos tanto a operadores de autotransporte de carga que ya se encuentran activos como a los estudiantes de nuevo ingreso. [Iván Zertuche/Líder Web]

Patricia Moreno Arvizu, directora del CECATI, informó que se mantienen cursos de inglés dirigidos tanto a operadores de autotransporte de carga que ya se encuentran activos como a los estudiantes de nuevo ingreso. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- El CECATI 193 se encuentra en la organización y preparación del nuevo ciclo escolar, que dará inicio el próximo 31 de agosto, con una amplia oferta de cursos y especialidades, informó Patricia Moreno Arvizu, responsable de la dirección del plantel.

“Cada mes, nosotros abrimos una convocatoria y tardamos dos días para que las 10 posiciones se ocupen en la especialidad de operación de autotransporte, la que continúa siendo una de las de mayor demanda al grado de que los grupos de 10 alumnos suelen llenarse en apenas uno o dos días después de emitirse la convocatoria”, comentó Patricia Moreno.

La directora explicó que, aunque el periodo escolar concluyó en julio, el centro de capacitación mantiene actividades durante todo el año, principalmente con cursos relacionados con la operación de autotransporte de carga donde actualmente se capacita a la segunda generación y ya se prepara la convocatoria para una tercera.

Moreno Arvizu señaló que las inscripciones para el nuevo ciclo ya se encuentran abiertas, con opciones en áreas como administración, inglés, refrigeración, estilismo, electrónica, mecánica y operación de autotransporte.

El periodo de inscripción se mantendrá hasta el 31 de agosto, aunque posteriormente podrían abrirse espacios adicionales en caso de contar con cupo disponible.

Asimismo, informó que el CECATI 193 mantiene cursos de inglés dirigidos tanto a operadores de autotransporte de carga que ya se encuentran activos como a los estudiantes de nuevo ingreso, con el objetivo de fortalecer sus competencias para desempeñarse en el transporte internacional.

Finalmente, Moreno Arvizu indicó que para este nuevo ciclo escolar no se contempla un incremento en los costos de los cursos que ofrece actualmente el CECATI.