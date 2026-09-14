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Descansarán oficialías del Registro Civil el próximo miércoles

Y el martes 15 cerrarán a las 12:00 del mediodía

Foto: [Iván Zertuche / Líder Web]
Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Las cuatro oficialías del Registro Civil en Nuevo Laredo permanecerán cerradas el próximo miércoles 16 de septiembre, al tratarse de un día de descanso obligatorio con motivo de la conmemoración del aniversario de la Independencia de México, informó la licenciada Erika de León Rivera, oficial primera del Registro Civil.

“En base a la circular número 21 emitida por la Coordinación General del Registro Civil, se comunica que el día miércoles 16 de septiembre del presente año es día de descanso obligatorio, día inhábil, en conmemoración al aniversario de la independencia de México, por lo tanto, las oficialías del registro civil permanecerán cerradas”, señaló Erika de León.

De León Rivera explicó que las actividades se reanudarán el jueves 17 de septiembre, en el horario habitual de atención, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, por lo que pidió a la ciudadanía tomar en cuenta el día inhábil para programar sus trámites.

“Asimismo, quiero informarles que el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador de nuestro estado, ha tenido a bien autorizar la salida a las 12 del mediodía, el día martes 15 de septiembre, a todo el personal que labora en las oficialías del registro civil”, finalizó.

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