Tramitan 38 jóvenes credencial del INE anticipadamente

Pueden solicitar su credencial para votar, de manera anticipada, los jóvenes que cumplan 18 años entre el inicio de esta campaña (este mes) y el 6 de junio de 2027. [Iván Zertuche/Líder Web]

Pueden solicitar su credencial para votar, de manera anticipada, los jóvenes que cumplan 18 años entre el inicio de esta campaña (este mes) y el 6 de junio de 2027. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Con 38 solicitudes de jóvenes de 17 años, concluyó la primera semana de la campaña especial de credencialización anticipada, informó Gerardo Iván Guzmán Sánchez, encargado de despacho de la Vocalía del Registro de Electores del INE, quien destacó que el programa inició con buena respuesta por parte de este sector de la población.

“De los 38 trámites realizados durante la primera semana, aproximadamente el 50 por ciento correspondió a mujeres y el otro 50 por ciento a hombres. Los módulos mantienen un horario ampliado para facilitar el acceso a los jóvenes, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y, los sábados, de 9 de la mañana a 4 de la tarde”, señaló el funcionario del INE.

Guzmán Sánchez precisó que pueden solicitar su credencial para votar de manera anticipada los jóvenes que cumplan 18 años entre el inicio de esta campaña (este mes) y el 6 de junio de 2027. Sin embargo, aclaró que la fecha límite para realizar este trámite es el 25 de enero de 2027, por lo que hizo un llamado a no esperar hasta días previos a la jornada electoral.

Explicó que esta fecha de corte responde al proceso electoral ya iniciado y tiene como finalidad contar con un instrumento electoral y una lista nominal lo más actualizada posible de cara a las elecciones.

Para concluir reiteró la invitación a las y los jóvenes que se encuentren dentro de este supuesto, para que acudan con anticipación a tramitar su credencial, aprovechando el periodo establecido por las autoridades electorales.