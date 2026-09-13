Atiende Protección Civil hasta 700 personas diariamente en puntos de hidratación

El director de la mencionada dependencia, Humberto Fernández Díez de Pinos, señaló que los días con 40° C continuarán

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo continúa enfrentando temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, por lo que Protección Civil y Bomberos mantiene las acciones preventivas para reducir los riesgos de deshidratación y golpes de calor entre la población, informó Humberto Fernández Díez de Pinos, director de la mencionada dependencia.

“Ante la permanencia de las altas temperaturas, se mantiene la recomendación a la ciudadanía de hidratarse constantemente y evitar exposiciones prolongadas al calor. Como parte de las acciones del Gobierno Municipal, continúan activos los albergues y los operativos carrusel de hidratación en avenidas principales, parques, plazas y otros puntos donde se identifica una mayor presencia de personas que requieren asistencia”, mencionó Diez de Pinos.

Explicó que actualmente participan tres unidades en estos recorridos, aunque en algunos sectores se utilizan hasta cuatro. Cada unidad lleva dos termos con capacidad de 40 litros cada uno, es decir, 80 litros de agua, además de suero oral y vasos para brindar hidratación a la población. En algunos casos, también se apoya a personas que acuden con sus propios termos para rellenarlos.

De acuerdo con los registros de la dependencia, durante la semana pasada se brindó apoyo de hidratación a alrededor de 3 mil 800 personas, mientras que diariamente se estima que pueden ser atendidas entre 600 y 700 personas, dependiendo del sector y las condiciones de cada jornada.

En cuanto a los llamados relacionados con el calor, el director de Protección Civil y Bomberos indicó que continúan registrándose reportes, aunque hasta el momento la dependencia no ha atendido directamente algún caso de gravedad.

Explicó que algunas personas, con posibles síntomas, han sido canalizadas a hospitales para recibir valoración clínica y permanecer bajo observación.

Finalmente, señaló que se mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas, ya que, aunque septiembre es considerado un mes lluvioso, actualmente persisten las temperaturas elevadas y todavía no se observa un cambio significativo que permita anticipar un descenso importante en los próximos días.