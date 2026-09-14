El papa León XIV celebra sus 71 años

El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada al 47mo Encuentro por la Amistad entre los Pueblos, en Rimini, Italia, el sábado 22 de agosto de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada al 47mo Encuentro por la Amistad entre los Pueblos, en Rimini, Italia, el sábado 22 de agosto de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV cumplió 71 años el lunes, pero quienes recibieron el regalo fueron los empleados del Vaticano.

La Santa Sede publicó un decreto papal que revoca los recortes salariales de 2021 que el papa Francisco impuso a muchos empleados vaticanos como parte de las medidas de ahorro debido al COVID-19.

En el decreto, León afirmó que las medidas de contención salarial “ya pueden superarse, con la certeza de que las instituciones de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano continuarán, por diversos medios, su compromiso de garantizar la sostenibilidad económica”.

Los impopulares recortes salariales incluían una reducción del 10% en el sueldo de los cardenales y recortes porcentuales menores para jefes de oficina y sacerdotes y monjas de menor rango. Se congelaron los aumentos salariales bienales para empleados laicos de alto nivel, aunque los empleados laicos de menor rango siguieron recibiendo incrementos.

Francisco argumentó entonces que los recortes eran necesarios para salvar empleos, dado que la Santa Sede también enfrentaba un déficit estructural, estimado en ese momento en alrededor de 70 millones de euros, y un faltante de 1.000 millones de euros (1.140 millones de dólares) en el fondo de pensiones.

La pandemia cerró los Museos Vaticanos durante meses, privando a la Santa Sede de una de sus principales fuentes de ingresos. Las arcas del Vaticano también se vieron afectadas por fluctuaciones de inversiones y de divisas.

León, licenciado en matemáticas y ex superior general de su orden religiosa agustina, es conocido por su habilidad en asuntos financieros y por saber leer balances. Su hermano, John Prevost, contó recientemente a la cadena italiana Mediaset que el papa lo ayudó hace poco con una duda que tenía sobre la presentación de sus impuestos.

Poco después de ser elegido, León dijo que la situación financiera del Vaticano no era ni de lejos tan mala como él pensaba y que Francisco había impulsado algunas reformas importantes. Sin embargo, León ha dedicado buena parte de los primeros meses de su pontificado a enmendar o incluso revertir algunas de las decisiones financieras de Francisco.

En otro decreto publicado el lunes, León canceló los planes de Francisco de trasladar parte de los archivos secretos del Vaticano y fondos de la biblioteca fuera del Estado de la Ciudad del Vaticano, hacia los terrenos de una universidad pontificia al otro lado de la ciudad. Francisco había decidido el traslado porque el material estaba superando los espacios de almacenamiento actuales, que incluyen un enorme búnker subterráneo.

León señaló que “han surgido oportunidades sin precedentes para crear nuevos espacios” dentro de la propia Ciudad del Vaticano. Ordenó la construcción de un nuevo edificio en un estacionamiento actual para albergar el material, que incluye manuscritos antiguos y colecciones archivísticas completas de papas anteriores, congregaciones religiosas y benefactores.

León visitó la Biblioteca Apostólica Vaticana el lunes y observó que era especialmente apropiado celebrar su cumpleaños con su personal, ya que su madre era bibliotecaria.

“Solo quisiera decir que Dios, en su providencia —y a veces con un toque de humor—, siempre nos recuerda que está con nosotros”, manifestó León al personal. “Muchos de ustedes quizá no sepan que mi madre era bibliotecaria, y hoy estoy aquí en mi cumpleaños específicamente para saludarles a todos”.

La biblioteca y el archivo están abiertos a académicos e investigadores para su estudio. Un pequeño espacio de exposición también abre semanalmente al público general en la biblioteca, con reserva y entradas compradas con antelación.

León estuvo en la biblioteca el lunes para inaugurar una exposición sobre el agua, la primera entrega de un nuevo ciclo de cinco años titulado “Catástrofe y maravilla”. Incluye un diseño gigante de una ola, sujeto con andamiaje a la fachada de la biblioteca, del artista francés JR.