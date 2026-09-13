Encabeza Carmen Lilia Conmemoración de la Gesta Heroica de los Niños Héroes

Durante el acto se rindieron honores a la Bandera Nacional y se realizó el pase de lista de honor a los héroes

La alcaldesa Canturosas Villarreal encabezó este acto solemne junto al General Brigadier de Estado Mayor, Humberto Ortega Ramírez, Comandante de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo. [Agencias]

La alcaldesa Canturosas Villarreal encabezó este acto solemne junto al General Brigadier de Estado Mayor, Humberto Ortega Ramírez, Comandante de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Con profundo respeto a la historia y a los valores que dan identidad a México, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, conmemoró junto a las Fuerzas Armadas el CLXXIX Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, una fecha que mantiene vigente el ejemplo de valor, lealtad y amor a la patria.

La ceremonia cívica, realizada en el Monumento a los Niños Héroes de Chapultepec, reunió a autoridades civiles y militares para recordar a los jóvenes cadetes que el 13 de septiembre de 1847 ofrendaron su vida en defensa de la Nación.

La alcaldesa Canturosas Villarreal encabezó este acto solemne junto al General Brigadier de Estado Mayor, Humberto Ortega Ramírez, Comandante de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo, refrendando la estrecha coordinación y respeto institucional que existe entre el Gobierno Municipal y las Fuerzas Armadas.

“Hoy, ante la memoria de los Niños Héroes de Chapultepec, honremos su ejemplo con unidad, con civismo y con el firme propósito de hacer de nuestra patria un hogar cada vez más digno para todas y todos”, señaló la alcaldesa.

Durante el acto se rindieron honores a la Bandera Nacional y se realizó el pase de lista de honor a los héroes por parte del General Humberto Ortega Ramírez. Asimismo, la joven Alexa Nohemi Araujo Rocha participó con una declamación poética alusiva a la fecha, como parte de una ceremonia que busca mantener viva la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones el significado de servir y defender a México.

La alcaldesa subrayó que honrar a los Niños Héroes no significa únicamente recordar un episodio de la historia nacional, sino mantener vigentes los principios de responsabilidad, patriotismo, lealtad y compromiso con la sociedad, valores que deben ser transmitidos a las nuevas generaciones para fortalecer nuestra identidad como mexicanos.

“Educar en el civismo significa formar generaciones que conozcan su pasado, valoren su identidad y encuentren en la solidaridad, el estudio y el servicio una forma digna de honrar a la patria”, afirmó.

En este marco, Canturosas Villarreal destacó la importancia de continuar trabajando desde los gobiernos y las instituciones para construir un mejor país, bajo una visión en la que la transformación de México también se fortalece desde los municipios, con gobiernos cercanos a la ciudadanía y comprometidos con el bienestar de sus comunidades.

Como parte de los honores, el General Humberto Ortega Ramírez dirigió el exhorto del Heroico Colegio Militar, para posteriormente realizarse la colocación de una ofrenda floral y guardia de honor en memoria de los jóvenes defensores del Castillo de Chapultepec.

La ceremonia permitió recordar que el sacrificio de Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez, junto con los demás defensores del Colegio Militar, permanece como uno de los episodios más representativos de la historia nacional, por su valor y entrega en defensa de la Patria.

En el evento también estuvieron presentes el Coronel de Caballería Estado Mayor Ricardo López Palafox, Comandante del 29/o Regimiento de Caballería Motorizada, así como al Coronel de Caballería David González Carrasco, Comandante del 16/o Regimiento de

Caballería; Juan Carlos Mendoza Sánchez, Cónsul General de México en Laredo, Texas; Charlie J. Franta III, Cónsul General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, síndicos, regidores, instituciones educativas y personal del Pentatlón Militarizado.