Mes del Testamento se amplía hasta diciembre

Leopoldo Lara Puente, Notario Público 188 y presidente de la Comisión de Comunicación Social de la Asociación Nacional del Notariado en Tamaulipas. [Iván Zertuche/Líder Web]

Leopoldo Lara Puente, Notario Público 188 y presidente de la Comisión de Comunicación Social de la Asociación Nacional del Notariado en Tamaulipas. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de fomentar la seguridad patrimonial y evitar conflictos familiares, notarios públicos de Tamaulipas participan nuevamente en la campaña “Septiembre, mes del testamento”, que este año se extenderá hasta diciembre mediante un convenio con el Gobierno del Estado.

Leopoldo Lara Puente, Notario Público 188 y presidente de la Comisión de Comunicación Social de la Asociación Nacional del Notariado en Tamaulipas, informó que durante la campaña, los testamentos a título universal tendrán un costo preferencial de 3 mil pesos, cuando normalmente el tabulador notarial establece un precio de 9 mil pesos.

“Realizar un testamento permite a las personas dejar establecida su voluntad sobre el destino de sus bienes y derechos, lo que representa una medida de seguridad para el patrimonio y para las familias. Al tratarse de un acto solemne, el testamento debe realizarse ante notario para que tenga validez legal”, precisó Lara Puente.

Destacó que cada año se registra un incremento aproximado de entre 14 y 15 por ciento en el número de testamentos realizados en su notaría; sin embargo, señaló que en Tamaulipas apenas alrededor del 7 por ciento de la población cuenta con testamento, por lo que existe una amplia área de oportunidad para avanzar en la cultura testamentaria.

Advirtió que cuando una persona fallece sin dejar testamento, corresponde a un juez determinar quién recibirá los bienes o ejercerá determinados derechos, situación que puede generar conflictos entre familiares, incluso, mediante un testamento pueden establecerse disposiciones relacionadas con quién deberá hacerse cargo de menores de edad en determinadas circunstancias.

Para concluir, el representante del notariado señaló que las 27 notarías públicas en Nuevo Laredo, participan en este esfuerzo y, mediante el convenio establecido, están obligadas a ofrecer los precios preferenciales hasta diciembre. La invitación es a que la ciudadanía aproveche la campaña y deje plasmada legalmente su voluntad para prevenir disputas familiares.