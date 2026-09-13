Invita Municipio al programa de Apoyo Integral Educativo y Emocional

El periodo de registro se encuentra abierto hasta el 17 de septiembre, mientras que el inicio de clases está programado para el 21 de septiembre. Este programa ofrece regularización y reforzamiento en el área académica, con apoyo en lectoescritura y operaciones básicas, además de atención psicológica en los ámbitos emocional, conductual y especial, con el objetivo de contribuir al aprendizaje y bienestar integral de la niñez.

Las actividades se desarrollarán en planteles educativos y espacios comunitarios de distintos sectores de Nuevo Laredo, con opciones en horario matutino y vespertino.

HORARIO MATUTINO:

Escuela Primaria Emiliano Zapata

Tarahumaras S/N, colonia Cantú Rosas.

Escuela Primaria Revolución

Dr. Mier S/N, colonia Hidalgo.

Escuela Primaria Rosendo Caballero González

Avenida Monterrey y Cerro de Mitras S/N, colonia Colinas del Sur.

Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil

Avenida Rodríguez y Topacio S/N, colonia La Joya.

Escuela Primaria Cuauhtémoc

Aquiles Serdán #2126, colonia Guerrero.

Escuela Primaria Juan Escutia

Agustín Rodríguez S/N, colonia La Joya.

Escuela Primaria Fundadores de Nuevo Laredo

Obrero Mundial S/N, Infonavit.

HORARIO VESPERTINO:

Escuela Primaria Rafael Ramírez

Avenida Justo Sierra #1825, colonia Viveros.

Escuela Primaria Presidente Guadalupe Victoria

Antonio Medina S/N, colonia Unión.

Escuela Primaria Luis Castillo Ledón

Lic. Pedro Morales #29, colonia Infonavit Fundadores.

Escuela Primaria Centenario de la Constitución de 1917

Fundación Televisa 426, colonia El Progreso.

Centro Comunitario Nueva Victoria

Blvd. Rea y Artículo 25, colonia Nueva Victoria.

Para realizar el registro, madres, padres o tutores deberán presentar la documentación solicitada, que consiste en:

2 copias del acta de nacimiento.

2 copias de la CURP.

2 copias de las calificaciones del último grado cursado.

2 copias de la INE del padre, madre o tutor.

2 copias del comprobante de domicilio.

2 copias del diagnóstico neuropsicológico previo, en caso de existir.

Presentar a la niña o niño para la aplicación de un examen diagnóstico.

El Gobierno Municipal invita a las familias interesadas a aprovechar este programa gratuito, diseñado para brindar acompañamiento académico y psicológico a niñas y niños que requieren apoyo para fortalecer sus habilidades, favorecer su desarrollo y enfrentar de mejor manera sus retos escolares y emocionales.

Para mayores informes, las familias pueden comunicarse al (867) 711 3505, extensión 3463, con la Coordinación de Educación Integral.

Con acciones como estas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la educación y el bienestar de la niñez de Nuevo Laredo, fortaleciendo programas que generan herramientas y oportunidades para su desarrollo integral y para la construcción de un mejor futuro.