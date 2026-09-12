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Abandona conductor camioneta tras chocar automóvil estacionado

Tránsito atribuyó la responsabilidad al automovilista, quien huyó después del percance dejando su vehículo

La camioneta quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento derivado del percance vial. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un conductor abandonó una camioneta Nissan Murano después de impactar contra un Chevrolet Sonic que se encontraba estacionado sobre la calle Madero, metros después de la avenida Santos Degollado.

De acuerdo con el peritaje realizado por agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad, la Nissan Murano modelo 2016, con placas del estado de Texas, circulaba de poniente a oriente por la calle Madero cuando su conductor se cargó hacia la derecha y terminó chocando contra el Chevrolet Sonic modelo 2016.

El automóvil afectado se encontraba estacionado y es propiedad de Julio César, de 45 años.

Tras el impacto, la persona que conducía la camioneta Nissan Murano se retiró del lugar, dejando abandonado el vehículo, por lo que no fue posible identificarla en el sitio.

Los agentes de Tránsito establecieron como responsable a quien conducía la Murano, al determinar que se cargó hacia la derecha y condujo de manera negligente, además de retirarse del lugar después del accidente.

La camioneta quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento derivado del percance vial.

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