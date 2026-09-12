Avanza Estados Unidos a final del Mundial femenino de basquetbol

Las estadounidenses vencieron 76-66 a España y enfrentarán a Francia por su quinto título consecutivo

La estadounidense Kahleah Copper lanza la bola sobre la española Helena Pueyo en las semifinales de la Copa Mundial de baloncesto femenina el sábado 12 de septiembre del 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

La estadounidense Kahleah Copper lanza la bola sobre la española Helena Pueyo en las semifinales de la Copa Mundial de baloncesto femenina el sábado 12 de septiembre del 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

BERLÍN.- Breanna Stewart anotó 16 puntos y Kahleah Copper sumó 13 para ayudar a Estados Unidos a vencer el sábado 76-66 a España para avanzar al partido por el campeonato de la Copa Mundial FIBA femenina.

Las estadounidenses enfrentarán a Francia en una revancha del partido por la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de París 2024, que Estados Unidos ganó por un punto.

Estados Unidos ha ganado 35 partidos consecutivos en la Copa Mundial desde una derrota ante Rusia en las semifinales de 2006. Ahora, las estadounidenses están a una victoria de conseguir su quinto título consecutivo del torneo. Eso igualaría a la antigua Unión Soviética con la mayor cantidad de campeonatos consecutivos.

Tras arrasar en sus dos partidos anteriores, Estados Unidos tuvo dificultades ante España, ya que las estadounidenses no lograban encontrar ritmo en ataque.

El partido estaba empatado a 58 al inicio del cuarto periodo, antes de que las estadounidenses anotaran 12 de los primeras 14 unidades para tomar una ventaja de 70-60 —la mayor del encuentro— con 5:20 por jugar.

España solo pudo acercarse a ocho puntos el resto del camino.

Estados Unidos pasó gran parte del partido en la línea de tiros libres, al encestar 27 de 35.

Este fue el primer enfrentamiento en la Copa Mundial entre ambos equipos desde que Estados Unidos superó a España para ganar el oro en el torneo de 2014. Aquel fue el debut de Stewart con la selección nacional.

Horas antes, Gabby Williams llevó a Francia a la final de la Copa Mundial FIBA femenina con una victoria por 86-64 sobre la anfitriona Alemania.

Williams anotó 22 puntos y capturó cinco rebotes para dejar a Francia a un paso del título tras una actuación tenaz de la anfitriona, que se negó a rendirse ante un público mayoritariamente local en el Berlin Arena.

“Un partido complicado”, reconoció el entrenador de Francia, Jean Aime Toupane.

Janelle Salaün logró un doble-doble con 14 unidades y 11 rebotes, mientras que Marine Johannès, que aportó tres triples entre sus 13 tantos, bajó el ritmo del juego en el último cuarto.

“Esta noche fue realmente una pelea; creo que estábamos preparadas para eso”, expresó Johannès.

Fue la primera aparición en semifinales para ambos equipos desde que se introdujo esta fase en 1986.

Se respiraba un ambiente de nerviosa expectación en el pabellón antes del salto inicial, ya que Alemania, que ya había llegado más lejos que nunca en su segunda participación en el torneo, necesitaría otra gran sorpresa para meterse en la final.

El entrenador de Alemania, Olaf Lange, habló del “mejor día del baloncesto alemán” tras la victoria en cuartos de final sobre Bélgica, campeona de Europa.

Francia anotó más de 90 puntos en cada uno de sus cuatro partidos, mientras que Alemania lo consiguió en sus dos últimos después de recuperarse de forma impresionante desde que perdió su partido inaugural ante España por 30 puntos.