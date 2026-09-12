El Dólar
Compra:
$16.50
Venta:
$17.20
EN VIVO

Liverpool y Chelsea tropiezan nuevamente en la Liga Premier

Con empates en casa

Antonee Robinson del Fulham y Victor Muñoz del Liverpool pelean por el balón en el encuentro de la Liga Premier el sábado 12 de septiembre del 2206. (Peter Byrne/PA via AP)
AP

El Liverpool y el Chelsea dejaron escapar más puntos en la Liga Premier después de verse frenados por empates sorpresivos en casa el sábado.

Los costosos delanteros del Liverpool, Alexander Isak y Bradley Barcola, no encontraron la manera de superar al Fulham, que sigue sin ganar esta temporada y terminó empatando sin goles en Anfield.

La frágil defensa de Chelsea volvió a quedar expuesta por el recién ascendido Hull en un empate 2-2 en Stamford Bridge.

El inicio de temporada de pesadilla de Aston Villa continuó con una derrota 2-1 en casa ante Nottingham Forest.

Zian Flemming anotó el gol de la victoria a los 90 minutos, y el Ipswich venció 3-2 a Crystal Palace, y Bournemouth y Brentford empataron 2-2.

Norris supera por poco a Antonelli para asegurar la pole position
Christian Harrison y Neal Skupski ganan el US Open

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.