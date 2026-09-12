Norris supera por poco a Antonelli para asegurar la pole position

El británico Lando Norris de McLaren celebra la pole tras la calificación para el Gran Premio de España el 12 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

El británico Lando Norris de McLaren celebra la pole tras la calificación para el Gran Premio de España el 12 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

MADRID (AP) — Lando Norris superó a Kimi Antonelli para quedar con la pole el sábado en el Gran Premio de España para dar un gran paso hacia la victoria en la primera carrera de Fórmula 1 en Madrid en más de cuatro décadas.

Antonelli había sido el piloto más dominante durante todo el fin de semana en la capital española, pero Norris apareció con el mejor tiempo en su último intento de clasificación en el nuevo circuito urbano Madring, que no ofrecerá muchas oportunidades de adelantamiento.

Norris registró un tiempo de 1 minuto, 31 .824 segundos, una centésima de segundo por delante de Antonelli, que venía de una épica remontada para ganar frente a sus aficionados locales en Monza.

Antonelli, de 20 años, que lidera la clasificación de pilotos 66 puntos por delante de Russell.

Max Verstappen saldrá tercero con Red Bull, seguido por los Ferrari de Lewis Hamilton —quien se estrelló en la última sesión de prácticas el sábado— y Charles Leclerc. Russell fue el siguiente.

Fue una sesión mayormente limpia después de que dos banderas rojas afectaran la última sesión de prácticas el sábado en el implacable circuito que mezcla carreteras existentes con secciones construidas específicamente.

El circuito Madring, de 5,4 kilómetros (3,3 millas), ha estado dando a los pilotos muy poco margen de error.

Antonelli bloqueó las ruedas y se fue recto, pero evitó estrellarse al inicio de la sesión de clasificación. Russell rozó el muro en un momento.

El piloto de Haas Oliver Bearman no participó en la clasificación debido a un accidente en la última sesión de prácticas el sábado.

Lance Stroll, de Aston Martin, tampoco participó en la clasificación después de recibir una penalización en la parrilla por cambiar componentes de la unidad de potencia.

Los favoritos locales tienen dificultades

Como se esperaba, los dos españoles no pudieron dar a los aficionados locales muchos motivos para celebrar.

El dos veces campeón del mundo Fernando Alonso saldrá 18º con Aston Martin , mientras que Carlos Sainz, de Williams, será 17º. Ninguno avanzó más allá de la primera etapa de la clasificación.

Los organizadores esperaban una asistencia total de casi 350.000 personas en el circuito de la capital española.

El Gran Premio de España regresa a la región de Madrid por primera vez en 45 años. Se disputó en el circuito del Jarama, en las afueras de la capital, en 1981. El trazado de Jerez de la Frontera, en el sur de España, albergó carreras de 1986 a 1990, y en 1994 y 1997. Barcelona ha estado acogiendo carreras en España en los últimos años. Madring firmó un contrato con la F1 hasta 2035.