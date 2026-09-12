Ben Shelton somete a Tiafoe y va contra Zverev

Ben Shelton reacciona durante su semifinal del US Open contra Frances Tiafoe, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Ben Shelton reacciona durante su semifinal del US Open contra Frances Tiafoe, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

NUEVA YORK (AP) — Ben Shelton emergió victorioso del duelo estadounidense frente a Frances Tiafoe y ahora tendrá la misión de poner fin a la sequía de 23 años su país sin un campeón masculino de Grand Slam.

Propulsado con su gran servicio, Shelton certificó una victoria 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 y disputará el domingo el título del Abierto de Estados Unidos contra Alexander Zverev, el máximo cabeza de serie, en el estadio Arthur Ashe.

“Lo voy a buscar aquí mismo, y voy a dejarlo todo en la pista”, dijo Shelton. “Espero que vengan a alentarme. Vamos a hacerlo por los Estados Unidos”

Shelton, octavo entre los preclasificados, mostró una exuberante energía tras su épico partido previo en el que eliminó al vigente campeón Carlos Alcaraz. Ese cruce de cuartos de final acabó a las 3:33 de la madrugada, el final más tardío en la historia del Slam estadounidense.

El siguiente obstáculo para Shelton será Zverev, el campeón de Roland Garros, en busca de que el país anfitrión tenga a un campeón masculino en una de las cuatro grandes citas del tenis desde que Andy Roddick conquistó el US Open de 2003.

Zverev irá por su segundo título de Grand Slam del año –y de su carrera — tras derrotar el viernes a Karen Khachanov por 6-3, 7-6 (7), 7-6 (6) en la primera semifinal.

“Espero evitar que el sueño americano se haga realidad el domingo”, dijo Zverev.

El duelo Shelton-Tiafoe, en el 25to aniversario de los atentados del 11 de septiembre, era por lejos el plato fuerte de las semifinales. Los precios de las entradas para el Zverev-Khachanov se desplomaron, incluso por debajo de los 23 dólares que cuesta el Honey Deuce, el popular cóctel que se sirve en el torneo.

“Frances es como un hermano mayor para mí”, dijo Shelton. “Cada vez que saltamos juntos a esta pista es algo muy especial. Aquí es donde queremos estar: en la recta final del torneo.

“Es nuestro torneo y nuestro estadio favorito del mundo. Y poder brillar aquí ante todos ustedes es la mejor sensación”, añadió.

Máximo cabeza de serie en Flushing Meadows, Zverev se consagró en Roland Garros para conseguir su primer título en un Slam. El alemán de 29 años siguió con una marcha a la final de Wimbledon que perdió contra Jannik Sinner.

Intentará llevarse el título que increíblemente dejó escapar en 2020, el año en el que el torneo se disputó sin público debido a la pandemia de coronavirus.

Zverev se llevó los primeros dos sets ante Dominic Thiem, pero acabó fulminado en un desempate en el quinto parcial. Thiem se convirtió en el primer hombre que se coronó en un US Open tras ceder los dos primeros sets desde 1949.

Al jugar por primera vez en un turno diurno en esta edición del US Open, Zverev se mantuvo firme de principio a fin. El número dos del mundo había convertido en el primer máximo cabeza de serie en disputar cinco sets en cada una de las primeras dos rondas de un Slam.

Pero no ha cedido un solo parcial en sus siguientes cuatro partidos, saldados con victorias en sets corridos ante Alejandro Tabilo, Luciano Darderi, Botic van de Zandschulp y Khachanov.

Su marca en las grandes citas este año es de 24-2, una campaña consagratoria tras una trayectoria marcada por sus reveses en las primeras cuatro finales que disputó en los majors.

“A veces las cosas simplemente salen a tu favor”, dijo Zverev a una pregunta sobre su desempeño en los majors. “He pasado por muchas dificultades en los torneos de Grand Slam. Estuve muy cerca en muchas ocasiones y tal vez Dios decidió que este año será el mío, smplemente disfruta de tu tiempo en la pista’”.