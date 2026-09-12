Christian Harrison y Neal Skupski ganan el US Open

El estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski posan para una foto besando el trofeo tras ganar el torneo de dobles masculino del Abierto de Estados Unidos el sábado 12 de septiembre del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)

El estadounidense Christian Harrison y el británico Neal Skupski posan para una foto besando el trofeo tras ganar el torneo de dobles masculino del Abierto de Estados Unidos el sábado 12 de septiembre del 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)

NUEVA YORK (AP) — El estadounidense Christian Harrison y su compañero británico Neal Skupski ganaron su segundo título de dobles masculinos de Grand Slam este año al derrotar el sábado por 6-4, 7-6 (6) a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz en la final del Abierto de Estados Unidos.

Harrison y Skupski disputaban apenas su segundo torneo juntos cuando ganaron el Abierto de Australia en enero. Son el cuarto equipo masculino en ganar estos dos majors en el mismo año desde que Melbourne pasó a canchas duras en 1988.

“Ha sido un gran año. Conseguir dos títulos así, me quedo sin palabras — y hacerlo en casa”, manifestó Harrison.

Arrasaron en Flushing Meadows y se convirtieron en apenas el tercer equipo desde que comenzó la era Abierta en 1968 en ganar sin ceder un set. Tuvieron que salvar un punto de set en el segundo parcial durante el desempate para unirse a las duplas de John McEnroe y Peter Fleming en 1983 y Bob y Mike Bryan en 2008 y 2010 en los libros de historia.

“Es increíble lo que un año hace en el tenis. Todavía estoy en shock. … Este momento ahora mismo se siente tan especial”, comentó Skupski, quien perdió las finales del Abierto de Estados Unidos y del Abierto de Francia de 2025 con su excompañero Joe Salisbury.

Harrison ganó un major en casa después de someterse a ocho cirugías entre 2009 y 2018 que lo llevaron a abandonar en gran medida los torneos individuales para concentrarse en dobles. Eso incluyó dos operaciones en el fémur izquierdo, además de una en cada cadera y en el aductor.

Su padre y entrenador, Pat, estuvo presente junto con otros familiares, dejando de lado su miedo a volar para hacer el viaje.

Christian Harrison señaló: “Logré que mi papá volara hasta aquí. Él no vuela”.

Krawietz y Puetz se quedaron cortos en la final por segunda vez en tres años. Perdieron ante la pareja australiana de Max Purcell y Jordan Thompson en 2024.

Krawietz expresó: “Perder una final duele, por supuesto. Nos vemos el año que viene”.