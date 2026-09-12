Avanza “Piso Firme” para mejorar calidad de vida de neolaredenses

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo continúa fortaleciendo las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las familias en situación vulnerable, a través del programa “Piso Firme”, que busca sustituir pisos de tierra por pisos de concreto en viviendas del municipio.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas, explicó que de acuerdo con el informe de avance presentado por la Dirección de Programas Federales, durante los dos primeros trimestres del programa se han entregado 98 pisos firmes, de los cuales 41 corresponden al primer trimestre y 57 al segundo.

Afirmó que para el tercer trimestre se tienen 91 pisos firmes programados, con lo que el programa contempla alcanzar un total de 189 familias beneficiadas.

Por su parte, la secretaria de Bienestar Social, Liliana Arjona Barocio, destacó que estas acciones representan un apoyo directo para las familias que más lo necesitan, al contribuir a mejorar las condiciones de sus viviendas y reducir riesgos asociados con la pobreza extrema, así como enfermedades transmisibles y condiciones insalubres.

La funcionaria resaltó que estas acciones forman parte del compromiso de la administración municipal que encabeza la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas, de impulsar políticas sociales que generen mejores oportunidades y eleven la calidad de vida de los habitantes de Nuevo Laredo.

El programa “Piso Firme” tiene como línea de acción colocar pisos de concreto en las viviendas de ciudadanos en situación vulnerable, mejorando las condiciones de vida de las familias y fortaleciendo su bienestar.