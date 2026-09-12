Conmemora Consulado de EU en NLD 25 aniversario del 9/11

Nuevo Laredo, Tam. – El Cónsul General Charlie Franta realizó una ceremonia interna para conmemorar el 25º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y honrar la memoria de las personas que perdieron la vida ese día, entre ellos 250 latinoamericanos, incluyendo, según las estadísticas oficiales, 16 mexicanos, aunque se estima que pudieron ser más.

“Aunque los atentados del 11 de septiembre tuvieron lugar en Estados Unidos, sus consecuencias transcendieron fronteras, constituyendo un ataque contra los valores de libertad, dignidad humana, y respeto a los derechos fundamentales que compartimos como comunidad internacional”, externó el Cónsul Charlie Franta.

Veinticinco años después, el paso del tiempo no disminuye la importancia de recordar a los socorristas, bomberos, agentes de policía, personal médico, trabajadores de emergencia, voluntarios y ciudadanos que respondieron ante la tragedia con extraordinario valor y sentido del deber.

La ceremonia busca mantener viva esa memoria y renovar el compromiso de “Nunca olvidar” para honrar la vida de quienes perdimos, reconocer el sacrificio de quienes respondieron, acompañar a sus familias y transmitir a las nuevas generaciones las lecciones de aquel día.

En sus palabras el Cónsul reconoció que “Las casi 3 mil personas que perdieron la vida, nos recuerdan que esta no fue una tragedia vivida por una sola nación, sino una pérdida humana y un dolor compartido que unió al mundo entero”.

A 25 años de aquella tragedia, el Consulado de los Estados Unidos en Nuevo Laredo se une a millones de personas en todo el país para recordar a las víctimas, honrar a quienes respondieron con valentía y reafirmar el compromiso de preservar su memoria.