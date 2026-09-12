Alertan autoridades sobre supuestos boletos para los conciertos de la Feria Tamaulipas 2026

A pesar de que la venta oficial todavía no ha comenzado

NUEVO LAREDO, TAM .- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) alertó a la población sobre la circulación de páginas y cuentas en redes sociales que ofrecen supuestos boletos para los conciertos de la Feria Tamaulipas 2026, a pesar de que la venta oficial todavía no ha comenzado.

A través de la Guardia Estatal Cibernética, la dependencia advirtió que estas publicaciones pueden representar un riesgo para quienes realicen pagos o proporcionen información personal a vendedores y sitios que no estén verificados.

La SSPT exhortó a la ciudadanía a no efectuar depósitos ni transferencias bancarias para adquirir boletos anunciados de manera anticipada y, particularmente, evitar realizar pagos a cuentas pertenecientes a particulares.

Como medida preventiva, recomendó esperar el anuncio oficial sobre el inicio de la venta y consultar únicamente los canales autorizados por la organización de la Feria Tamaulipas.

La autoridad también pidió revisar cuidadosamente las redes sociales oficiales del evento y desconfiar de publicaciones que ofrezcan boletos antes de que sea anunciada formalmente su comercialización, así como de precios considerablemente bajos.

Otra de las recomendaciones es no compartir datos personales, información bancaria o cualquier otro dato sensible con personas o páginas cuya autenticidad no haya sido confirmada.

La Guardia Estatal Cibernética señaló que la prevención es una herramienta para reducir el riesgo de ser víctima de posibles fraudes durante la temporada de actividades y espectáculos.

Para recibir orientación, la población puede comunicarse al 834 318 62 32, extensión 16099.