Hallan sin vida a dos hombres en distintos puntos de la ciudad

Dos hombres, de 91 y 61 años, fueron localizados sin vida en sus respectivos domicilios de las colonias El Nogal y Nuevo Progreso.

Dos hombres, de 91 y 61 años, fueron localizados sin vida en sus respectivos domicilios de las colonias El Nogal y Nuevo Progreso.

NUEVO LAREDO, TAM .- Dos hombres, de 91 y 61 años, fueron localizados sin vida en sus respectivos domicilios de las colonias El Nogal y Nuevo Progreso, en hechos distintos atendidos por autoridades, sin que se detectaran huellas de violencia.

En la colonia El Nogal, Braulio, de 91 años, fue encontrado muerto sobre una cama dentro de su vivienda. Su hermana informó a las autoridades que el adulto mayor padecía diabetes e hipertensión y que permanecía postrado en cama desde la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con su familiar, durante la mañana acudió a despertarlo para darle de comer, pero descubrió que ya no presentaba signos vitales. Al lugar acudieron las autoridades correspondientes para tomar conocimiento del fallecimiento.

En otro hecho, registrado en la colonia Nuevo Progreso, Raúl, de 61 años, fue localizado sin vida en su domicilio, también sobre una cama y sin huellas aparentes de violencia.

Su esposa señaló que padecía hipertensión y diabetes y que desde días anteriores presentaba dolor en el pecho. Poco antes de fallecer comenzó a presentar dificultades para respirar y posteriormente perdió el conocimiento, por lo que solicitaron asistencia de emergencia, aunque no fue posible reanimarlo.

En ambos casos, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron para dar fe de los fallecimientos. Los cuerpos fueron trasladados a una funeraria para la práctica de las autopsias correspondientes, con el propósito de establecer oficialmente las causas de muerte.