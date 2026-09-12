Kyle Shanahan firmó una extensión de contrato con los 49ers

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de los 49ers de San Francisco, habla durante la conferencia de prensa después del partido de la NFL en contra de los Rams de Los Ángeles, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Melbourne, Australia. (AP Foto/Scott Barbour)

Kyle Shanahan, entrenador en jefe de los 49ers de San Francisco, habla durante la conferencia de prensa después del partido de la NFL en contra de los Rams de Los Ángeles, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Melbourne, Australia. (AP Foto/Scott Barbour)

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El entrenador de los 49ers de San Francisco Kyle Shanahan firmó una extensión de contrato esta temporada baja que lo mantendrá con el equipo a largo plazo.

Una persona familiarizada con el acuerdo indicó el viernes que se alcanzó hace un tiempo, pero el equipo nunca lo anunció. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no se había hecho público. No precisó por cuánto tiempo se firmó la extensión. El propietario Jed York señaló anteriormente esta temporada baja que Shanahan ya tenía contrato hasta 2028, por una extensión firmada hace tres años.

The Ringer fue el primero en informar sobre el acuerdo.

Shanahan, de 46 años, inicia su décima temporada como entrenador de los Niners y es uno de los coaches más valorados del deporte por su capacidad ofensiva. Tiene marca de 92-72 en temporada regular y playoffs, y está a dos partidos de igualar a Bill Walsh como el entrenador con más juegos dirigidos con los 49ers, con 166.

Shanahan también se acerca al récord de victorias de la franquicia de George Seifert, con 108 entre temporada regular y playoffs. Walsh tuvo 102 y es el único otro entrenador en la historia del equipo con más triunfos que Shanahan.

Los Niners llegaron a la postemporada en cinco de las primeras nueve temporadas de Shanahan, y llegaron al Super Bowl tras las campañas de 2019 y 2023. Los 49ers también alcanzaron el juego por el título de la Conferencia Nacional en otras dos ocasiones y terminaron 12-5 con una victoria en la ronda de comodines la campaña pasada, pese a perder a varias figuras por lesiones.

Ha terminado entre los cinco primeros en la votación al Entrenador del Año de la NFL de AP en cuatro ocasiones y fue segundo en 2019 y 2022.

Shanahan estuvo involucrado en un accidente automovilístico en julio que lo dejó con costillas rotas, una mano fracturada, la nariz rota, una conmoción cerebral y 40 puntos de sutura por un corte cerca del ojo. Shanahan manifestó que tuvo la culpa del choque porque estaba estirando la mano para tomar su teléfono celular, pero la policía no le impuso una multa. Al inicio del campamento de entrenamiento estuvo limitado por la conmoción cerebral, pero se ha recuperado.

San Francisco abrió esta temporada con una victoria 27-7 sobre los Rams de Los Ángeles, favoritos para llegar al Super Bowl, en un partido que se disputó el viernes en Australia.