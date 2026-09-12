Pierde control de cuatrimoto, choca con auto y termina volcado

El accidente ocurrió en Independencia y América; el conductor fue trasladado a un hospital

El accidente ocurrió cuando Joaquín, de 40 años, circulaba a bordo de una cuatrimoto sobre la calle Independencia. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El accidente ocurrió cuando Joaquín, de 40 años, circulaba a bordo de una cuatrimoto sobre la calle Independencia. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una persona resultó lesionada luego de que la cuatrimoto que conducía chocó contra un vehículo estacionado y posteriormente volcó, durante un accidente registrado en el cruce de la calle Independencia y la avenida América.

El accidente ocurrió cuando Joaquín, de 40 años, circulaba a bordo de una cuatrimoto Italika ATV200 en dirección de oriente a poniente sobre la calle Independencia.

Al llegar a la intersección con la avenida América, el conductor se cargó hacia la derecha y terminó impactándose contra un Nissan Versa modelo 2013, propiedad de Juan, de 43 años, que se encontraba estacionado.

Tras el choque, la cuatrimoto volcó y quedó con las llantas hacia arriba. De acuerdo con el reporte, se registraron personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Ante elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, el conductor manifestó: “perdí el control y le pegué al carro”.

El peritaje realizado por los agentes de Tránsito estableció como responsable al conductor de la cuatrimoto, al considerar que se cargó hacia la derecha, conducía de manera negligente y no respetó el límite de velocidad.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las condiciones en que ocurrió el accidente y deslindar las responsabilidades derivadas de los daños ocasionados.