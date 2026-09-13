Buscan a 130 desaparecidos tras volcar ferry con 240 personas en Indonesia

Gente busca nombres de sus familiares en una lista de pasajeros tras el naufragio de un ferry con mal tiempo en el mar de Java, en el centro de operaciones de rescate en Banjarmasin, Kalimantan del Sur, Indonesia, el domingo 13 de septiembre de 2026. (AP Foto/Iman Satria)

Gente busca nombres de sus familiares en una lista de pasajeros tras el naufragio de un ferry con mal tiempo en el mar de Java, en el centro de operaciones de rescate en Banjarmasin, Kalimantan del Sur, Indonesia, el domingo 13 de septiembre de 2026. (AP Foto/Iman Satria)

YAKARTA, Indonesia.- Un ferry volcó con mal tiempo en el mar de Java de Indonesia el domingo y había alrededor de 130 pasajeros y tripulantes desaparecidos, dijeron rescatistas. Al menos 107 personas fueron rescatadas y se recuperaron los cuerpos de seis pasajeros mientras la operación de búsqueda se ampliaba en aguas alrededor de la última posición conocida del buque.

El ferry, que transportaba a más de 240 personas viajaba desde Surabaya, en Java Oriental, hacia Banjarmasin, en la provincia de Kalimantán del Sur, en la isla de Borneo, dijeron funcionarios.

El capitán del buque había reportado previamente un mar agitado con olas de hasta 3 metros (10 pies) antes de emitir un mensaje de auxilio, en el que dijo que el barco se estaba escorando, dijo I Putu Sudayana, responsable de la Oficina de Búsqueda y Rescate en Banjarmasin. Más tarde, las autoridades recibieron información que indicaba que la embarcación había volcado.

La agencia de rescate en Banjarmasin indicó que recibió un reporte dos horas después de que se perdiera contacto con el Virgo Transport 8 aproximadamente a las 2 de la madrugada del domingo.

Un barco de rescate se dirigía a la última posición conocida del buque, dijo, y para la tarde del domingo las autoridades estaban desplegando equipos apoyados por ocho embarcaciones, incluidas cuatro de la Marina, y dos helicópteros.

Sobrevivientes rescatados, cuerpos recuperados

Según información inicial, la última posición conocida del buque estaba en el mar de Java, a unos 148 kilómetros (92 millas) de Banjarmasin. Los documentos del barco indicaron que llevaba a 243 personas, incluidos 213 pasajeros y 30 tripulantes, aunque es común en Indonesia que el número de pasajeros difiera del manifiesto. La embarcación también transportaba 89 vehículos.

Sudayana, quien coordina la búsqueda, indicó que los equipos de búsqueda, asistidos por remolcadores cercanos y otras embarcaciones que pasaban por la zona, habían rescatado a 107 personas y recuperado seis cuerpos para la tarde del domingo, dijo.

El ferry Virgo Transport 8, de 119 metros (390 pies), fue construido en Japón en 1987.

El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, dijo que las búsquedas aéreas mostraron que el ferry flotaba boca abajo y no se había hundido. Los rescatistas estaban concentrando los esfuerzos de búsqueda alrededor del ferry volcado, dijo a los periodistas el domingo.

Familiares angustiados esperan noticias en un puerto

Cientos de familiares se reunieron el domingo en un centro de mando en el puerto Trisakti de Banjarmasin, a la espera de noticias sobre familiares que se cree estaban a bordo del ferry. Muchos revisaban con ansiedad las listas de pasajeros y de rescate mientras las autoridades continuaban buscando sobrevivientes.

“Me quedé en shock cuando vi el nombre de mi tío en la lista de pasajeros”, dijo una mujer que se identifica con un solo nombre, Bunga. “Pero me sentí aliviada después de que los funcionarios me dijeron que había sido rescatado”.

Indonesia es un archipiélago de más de 17.000 islas donde los transbordadores son un método común de viaje. Los desastres son habituales, y a menudo se atribuyen al escaso cumplimiento de las normas de seguridad.

Al menos 211 personas fueron rescatadas el mes pasado de un ferry indonesio que se incendió en un mar agitado cerca de la isla turística indonesia de Bali, donde se encontró a una persona muerta y otras cuatro permanecen desaparecidas. El incidente ocurrió menos de dos semanas después de que otro ferry indonesio, el Mutiara Sentosa 2, se incendiara en aguas frente a la isla principal de Java, dejando al menos cinco muertos.

El accidente del domingo ocurre apenas cuatro días después de un incendio que calcinó un ferry de pasajeros en Filipinas y que mató al menos a 76 personas, con al menos 10 desaparecidas.