Sobrevive congresista estadounidense tras aterrizaje de emergencia en lago

Tom Tiffany y el piloto nadaron hasta zona segura después de hundirse parcialmente la aeronave

El representante Tom Tiffany, republicano de Wisconsin, habla en el recinto de la Guardia Nacional en el aeropuerto Mitchell de Milwaukee, el 8 de julio de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Pool, Archivo)

El representante Tom Tiffany, republicano de Wisconsin, habla en el recinto de la Guardia Nacional en el aeropuerto Mitchell de Milwaukee, el 8 de julio de 2026. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Pool, Archivo)

WAUSAU, Wisconsin.- Un congresista republicano dijo que tuvo que nadar para ponerse a salvo después de que el avión en el que viajaba realizara un aterrizaje de emergencia en un lago a última hora del sábado.

El representante de Estados Unidos Tom Tiffany indicó que regresaba de la cena del Día de Lincoln del condado de La Crosse cuando la aeronave ligera perdió potencia al aproximarse al Aeropuerto Downtown de Wausau. El piloto realizó un aterrizaje de emergencia en el lago Wausau. Ambos terminaron en el agua y nadaron hasta ponerse a salvo.

“Después de aterrizar, llamamos al 911. Cuando el avión comenzó a hundirse, salimos de la aeronave y nadamos hasta una zona poco profunda, donde esperamos hasta que los equipos de emergencia nos alcanzaron en bote”, escribió en X Tiffany.

Los servicios de emergencia trasladaron a Tiffany y al piloto a un hospital cercano, donde recibieron atención por lesiones leves.

Tiffany se postula a gobernador por el Partido Republicano en Wisconsin y ha recibido el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El avión en el que viajaba Tiffany era un Bonanza monomotor de cuatro plazas.