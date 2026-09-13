Irrumpe intruso en propiedad de Kamala Harris en California

Seguridad privada interceptó al sospechoso mientras autoridades reforzaron patrullajes alrededor de la residencia en Malibu

La exvicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff llegan la ceremonia de inauguración del Centro Presidencial Obama, el 18 de junio de 2026, en Chicago. (Foto AP/Jeff Roberson, archivo)

La exvicepresidenta Kamala Harris y su esposo Doug Emhoff llegan la ceremonia de inauguración del Centro Presidencial Obama, el 18 de junio de 2026, en Chicago. (Foto AP/Jeff Roberson, archivo)

CALIFORNIA.- Policías atendieron un reporte la noche del viernes sobre la presencia de un intruso en la casa de Kamala Harris en Malibu, California, informaron autoridades policiales y un portavoz de la exvicepresidenta.

Agentes del Departamento de Policía del condado Los Ángeles acudieron a su vivienda alrededor de las 10:30 de la noche, luego que su equipo de seguridad privada hiciera una llamada sobre una “persona sospechosa”, indicó la policía.

Al llegar, se pusieron en contacto con la persona y le indicaron que se retirara, señaló el Departamento. La persona se fue voluntariamente sin incidentes.

Harris y su esposo, Doug Emhoff, no estaban en casa, según su portavoz, Eduardo Negrón.

“Están agradecidos al personal de seguridad y a las fuerzas del orden que respondieron con rapidez”, señaló Negrón.

Negrón agregó que el individuo “ingresó ilegalmente” a la propiedad de la pareja y fue detenido por seguridad antes de llegar a la vivienda.

El Departamento de Policía indicó que se levantó un reporte por allanamiento y que agentes de la estación local incrementarán los patrullajes en la zona como medida de precaución.

Por lo general, los exvicepresidentes reciben protección del gobierno federal durante seis meses después de dejar el cargo, y los expresidentes reciben protección de por vida.

El entonces presidente Joe Biden extendió la protección de Harris más allá de los seis meses tradicionales, pero el actual presidente Donald Trump revocó la extensión en agosto pasado. De lo contrario, habría terminado este verano.