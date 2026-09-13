Derrota Cruz Azul al América y termina su invicto

La Máquina ganó 4-3, escaló al tercer puesto y dejó a Toluca como nuevo líder

CIUDAD DE MÉXICO.- Cruz Azul resistió el embate final del América para imponerse el sábado 4-3 y poner fin al paso invicto de las Águilas en el torneo Apertura de la Liga MX.

La Máquina ostentó ventajas de 3-0 y 4-1 en el partido. Pero al arrancar el tiempo de compensación, Óscar Perea y Miguel Borja anotaron con unos segundos de diferencia para acercar a los azulcremas.

Brian Rodríguez había hecho el primer tanto de las Águilas con un soberbio cobro de tiro libre a los 52’.

Cruz Azul fue un vendaval en la primera mitad, en la que tomó su primera ventaja de tres goles luego de que Érik Lira abrió el marcador a los 19 minutos con un potente disparo dentro del área; José Paradela amplió la diferencia a los 35’ con un remate similar y Jesús Orozco firmó el tercero antes del descanso, a los 45’, con un remate en el área chica.

Gabriel Fernández marcó el cuarto gol celeste a los 72’.

La exhibición ofensiva del Cruz Azul en la primera mitad pudo haberse traducido en una ventaja mayor. Sin embargo, el arquero Rodolfo Cota le atajó un penal a Nico Ibáñez a los 43’, tras una falta de César Juárez señalada con la intervención del VAR.

Luego de que Cota evitó la quinta anotación tras desviar un disparo a gol de Paradela, vino la reacción final del América con los tantos de Perea y el estreno goleador de Borja con la camiseta azulcrema.

Tras sufrir su primer descalabro, América cedió la cima de la tabla al quedarse con 16 puntos y caer al segundo puesto por criterio de desempate frente al nuevo líder, Toluca. Tanto las Águilas como los Diablos Rojos tienen un partido pendiente.

Merced a su tercer triunfo consecutivo, Cruz Azul escaló a la tercera posición con 15 unidades.

El América sufrió este tropiezo justo a una semana de medirse a las Chivas en el Clásico Nacional.

Monótono Clásico Regio

Monterrey no hizo valer su condición de local al no pasar de un empate 0-0 con Tigres en una nueva edición del Clásico regio.

Los Rayados llevan tres jornadas sin victorias para quedarse en la decimoprimera posición con 10 puntos. Tigres hilvanó su tercera igualada para marchar en la decimocuarta posición con siete unidades.