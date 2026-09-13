Conquista Enric Mas la Vuelta a España por primera vez

El ciclista español superó años de frustración y terminó delante del cuatro veces campeón Primoz Roglic

El español Enric Mas cruza la meta tras la 21ma etapa de la Vuelta a España en Granada el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Gregorio Marrero)

El español Enric Mas cruza la meta tras la 21ma etapa de la Vuelta a España en Granada el domingo 13 de septiembre del 2026. (AP Foto/Gregorio Marrero)

GRANADA, España.- El ciclista local Enric Mas puso fin a años de frustración al ganar el domingo la Vuelta a España. El español había heredado el maillot rojo de Tadej Pogacar después de que el cinco veces campeón del Tour de Francia abandonara por una caída.

Mas, el español de 31 años de edad que lidera el equipo Movistar y que ha terminado segundo en la general en tres ocasiones, concluyó con una cómoda ventaja por delante de Primoz Roglic, cuatro veces ganador de la Vuelta.

Felix Gall terminó tercero en la clasificación general en la 21ma y última etapa, a 2:44 de Mas.

Pogacar aventajaba a Mas por 3 minutos y 50 segundos cuando se cayó en la octava etapa.

“Lo he soñado, he trabajado para esto”, dijo Mas, quien salió subcampeón de la Vuelta en 2018, 2021 y 2022, además de tercero en 2024.

También terminó quinto y sexto en el Tour de Francia en 2020 y 2021, respectivamente.

“Sentí nervios, ha sido un día con una mezcla de emociones, todas positivas”, expresó Mas. “Toca seguir con lo que estamos haciendo. Los deportistas somos así, ya pensamos en los próximos objetivos y no tenemos tiempo de disfrutar las victorias”.

La victoria de Mas representa el mayor logro en una gran vuelta para un ciclista español desde que Alberto Contador conquistó el Giro de Italia en 2015. Contador también fue el último español en ganar la Vuelta, en 20

El noruego Tobias Johannessen ganó la etapa final, un recorrido de 102 kilómetros (63 millas) con subidas y bajadas en la ciudad medieval de Granada. Hubo cuatro circuitos por Granada para cerrar la etapa, y los tiempos de la general se neutralizaron para la última vuelta.

Johannessen superó a Alessandro Romele en un esprint de dos. Mas cruzó la meta varios minutos después, brazo con brazo junto a sus seis compañeros del Movistar.