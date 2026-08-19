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Muere Frank Beard, legendario baterista de ZZ Top

El músico texano falleció a los 77 años tras seis décadas marcando el sonido de la banda

Dusty Hill (izquierda), Billy Gibbons y Frank Beard, de ZZ Top, aparecen en la final de "American Idol" en Los Ángeles el 21 de mayo de 2008. (Foto AP /Chris Pizzello, archivo)
AP

NUEVA YORK.- Frank Beard, el baterista del trío texano de boogie rock ZZ Top que marcó el ritmo de los mayores éxitos de la banda, como “Sharp Dressed Man”, “Legs” y “Gimme All Your Lovin’”, murió a los 77 años.

Beard estaba bajo cuidados paliativos cuando murió el martes en su rancho en Richmond, Texas, con familiares a su lado, según el publicista Bob Merlis. El cofundador de la banda y guitarrista Billy Gibbons, de gira con el bajista Elwood Francis, elogió a Beard en un comunicado.

“Hoy, Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas más naturalmente innovadores y a un gran y verdadero hijo de Texas. Su característico golpe de contratiempo fue clave para mantener a ZZ en la cima. La banda de la que formó parte durante seis décadas va a seguir adelante, como él había deseado”, dijo Gibbons.

ZZ Top vendió más de 50 millones de discos y tuvo seis sencillos que alcanzaron el número 1 en la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard. Siete de sus álbumes han estado en el Top 10 del Billboard 200 y obtuvieron tres nominaciones a los premios Grammy.

“He encontrado a la gente con la que estaba destinado a tocar. Nunca quise renunciar y nunca quise que me despidieran”, dijo Beard en el documental de 2019 “ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas”.

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