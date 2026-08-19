Prohíbe condado de San Diego entrenamientos del ICE

Un agente federal porta una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo)

Un agente federal porta una placa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, archivo)

SAN DIEGO.- Un condado del sur de California ya no permitirá que las autoridades federales de inmigración se entrenen en un campo de tiro local, debido a las preocupaciones relacionadas con la violenta ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra los inmigrantes.

Los supervisores del condado de San Diego votaron 3 a 2 el martes a favor de poner fin a los contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para entrenar en una instalación propiedad del condado cerca de la frontera con México y en una instalación de la Marina arrendada por el condado. Las agencias, que realizan la aplicación de las leyes migratorias y llevan a cabo controles aduaneros y de inmigración en la concurrida frontera entre Estados Unidos y México, han tenido contratos durante años para entrenar en esas instalaciones.

“Los agentes federales de inmigración han perjudicado a nuestras comunidades de muchas maneras distintas aquí, a nivel local, y en todo el país”, afirmó Monica Montgomery Steppe, una de las supervisoras que votó a favor de cancelar los contratos. “Simplemente no queremos ser cómplices de eso”.

Kelly Martinez, jefa de policía electa del condado de San Diego, dijo después de la votación que le informó al ICE que ya no tiene acceso a las instalaciones del condado, y señaló que llegó a la decisión “después de varios meses de conversaciones y de escuchar las preocupaciones de la comunidad en torno a las acciones de los agentes del ICE durante confrontaciones armadas en otras partes del país”.

Pero Martinez señaló que la CBP puede seguir usando una de las instalaciones del condado, lo que abre la puerta a un enfrentamiento con los supervisores, quienes también son electos. La jefa de policía presentó extensos argumentos en defensa del trabajo de la CBP para combatir el crimen fronterizo y facilitar el comercio y los viajes.

“Demasiadas personas, en ambos lados de la frontera, resultarían perjudicadas por una decisión de poner fin al uso de la instalación por parte de la CBP”, explicó Martinez. “Como jefa de policía, tengo el deber de proteger y servir a todos los que viven o ingresen en el condado de San Diego”.

La votación se produce después de que varios residentes exigieron que el condado, de más de 3 millones de habitantes y situado en la frontera entre Estados Unidos y México, pusiera fin a los contratos. Señalaron que sería una forma de dejar de ayudar a la campaña de deportaciones masivas del gobierno de Trump, que ha separado a familias y ha provocado enfrentamientos mortales entre agentes federales y residentes en comunidades como Minnesota y Maine.

Otras comunidades, incluida la cercana ciudad de Escondido y otras en Nueva York y Minnesota, también han debatido si deben permitir que agentes de inmigración utilicen sus campos de tiro, pero optaron por mantener vigentes los contratos.

Jim Desmond, supervisor del condado de San Diego que votó en contra de la medida, sostuvo que las agencias del orden deberían trabajar y entrenarse juntas, y que obligar a los agentes a viajar más lejos para capacitarse no logra nada.

“El ICE se ha excedido y se ha sobrepasado, pero ¿cómo se arregla eso? Se arregla con más entrenamiento”, manifestó.

Rodney Scott, titular de la CBP, dijo que la agencia depende del campo de tiro del condado para entrenar a 1.700 agentes. Sin él, indicó, los enviaría a otro lugar para el entrenamiento obligatorio con armas de fuego, lo que reducirá el personal local y afectará el comercio y los viajes a través de la frontera.

“Es algo sin precedentes que un socio local, como la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, socave deliberadamente la seguridad fronteriza y ponga en riesgo a nuestras comunidades”, señaló Scott en un comunicado.

El ICE no respondió de momento a solicitudes de comentarios.

En San Diego, la CBP tiene un acuerdo desde 2017 para usar el centro de entrenamiento del condado, mientras que el ICE tiene uno desde 2021. Los agentes federales han acumulado más de 3.300 horas de entrenamiento en el centro desde 2024, según una carta de los supervisores que propusieron poner fin a los contratos.

Según la carta, el ICE también mantiene un acuerdo desde 2022 para usar un campo de tiro propiedad de la Marina en la Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar, el cual es arrendado por el condado.

Los funcionarios de San Diego que votaron para terminar los contratos dijeron que quieren mantener la confianza de las comunidades inmigrantes de la región y que han trabajado arduamente para diferenciar a la policía local de los agentes federales de inmigración. Varios activistas afirmaron que el gobierno de Trump ha encargado a otras agencias federales que ayuden a ejecutar su agenda migratoria y que, con autoridades que operan con el rostro cubierto y ropa de calle, resulta difícil saber para qué agencia trabajan.

“Nuestra comunidad es un hogar, no un objetivo”, dijo esta semana Terra Lawson-Remer, presidenta de la junta. Ella fue una de las dos supervisoras que propuso poner fin a los contratos. “Si el gobierno de Trump quiere gastar miles de millones en esta agenda de ley y deportación, puede usar sus propios recursos federales para llevarla a cabo”.