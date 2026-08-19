Provoca joven ebrio fuerte choque en rotonda de Reforma

Tras el accidente, autoridades realizaron una valoración médica al presunto responsable y determinaron que presentaba tercer grado de ebriedad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Tras el accidente, autoridades realizaron una valoración médica al presunto responsable y determinaron que presentaba tercer grado de ebriedad. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un joven de 20 años, presuntamente bajo los efectos del alcohol, protagonizó un accidente vial en la rotonda del monumento a Benito Juárez, sobre la Avenida Reforma, donde dos vehículos resultaron con daños materiales de consideración.

El percance ocurrió cuando Carlos Emmanuel circulaba de norte a sur a bordo de un Ford Flex modelo 2007, color negro y sin placas de circulación. Al llegar a la rotonda, realizó una maniobra de vuelta a la izquierda sin ceder el paso, de acuerdo con el peritaje de las autoridades de Tránsito.

La maniobra provocó que invadiera el trayecto de una camioneta Cadillac SRX4 modelo 2015, color gris, que circulaba de sur a norte con vía preferencial y era conducida por Mauricio, de 22 años.

El impacto ocurrió en el área de la puerta del conductor de la camioneta, luego de que Mauricio no lograra evitar la colisión. Ante los agentes de vialidad, el conductor afectado señaló que transitaba sobre la Reforma cuando, al pasar por la rotonda, recibió el golpe.

Tras el accidente, autoridades realizaron una valoración médica al presunto responsable y determinaron que presentaba tercer grado de ebriedad.

Pese a la fuerza del choque, ninguno de los dos conductores presentó lesiones que ameritaran traslado a un hospital. Elementos de Tránsito tomaron conocimiento del caso, aplicaron las sanciones correspondientes y ordenaron el traslado de ambas unidades al corralón para continuar con los procedimientos establecidos.