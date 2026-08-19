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Reducen Corea del Sur y Estados Unidos maniobras militares

Los ejercicios concluirán antes de lo previsto tras una petición de Washington ordenada por Trump

Soldados del ejército de Estados Unidos realizan ejercicios de entrenamiento, el martes 18 de agosto de 2026, en un río en Yeoncheon, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon)
AP

SEÚL, Corea del Sur.- Las fuerzas armadas de Corea del Sur y Estados Unidos acordaron reducir la duración de sus maniobras militares a petición de Washington, informó la nación asiática el miércoles.

Los ejercicios en curso con Estados Unidos concluirán el viernes, y no el 27 de agosto como se tenía previsto en un principio, indicaron las fuerzas surcoreanas en un comunicado. También acordaron reducir la escala de algunos ejercicios conjuntos sobre el terreno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había ordenado recortes a las maniobras poco antes de que comenzaran el lunes.

Trump citó lo que describió como una buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un y la negativa de Corea del Sur a sumarse a la guerra de Estados Unidos contra Irán.

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