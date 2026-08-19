Aplaza Trump aranceles del 50% a Canadá tras acuerdo

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el centro, sale del Departamento de Comercio de Estados Unidos tras una reunión con funcionarios canadienses en Washington, el lunes 17 de agosto de 2026. (Kelly Geraldine Malone/The Canadian Press via AP)

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, en el centro, sale del Departamento de Comercio de Estados Unidos tras una reunión con funcionarios canadienses en Washington, el lunes 17 de agosto de 2026. (Kelly Geraldine Malone/The Canadian Press via AP)

WASHINGTON.- El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el martes que aplazará los aranceles estadounidenses del 50% sobre 20.000 millones de dólares en importaciones canadienses después de que los dos países alcanzaran un acuerdo, horas antes de que los impuestos entraran en vigor.

El anuncio, que Trump hizo en su plataforma de redes sociales, da tiempo para más negociaciones y evita, por ahora, mayores tensiones en la relación bilateral.

“He pausado por tres días los aranceles del 50% contra Canadá, que estaban programados para entrar en vigor mañana por la mañana, basándome en el hecho de que Canadá y Estados Unidos tienen un acuerdo, sujeto a la finalización de documentos”, publicó Trump en Truth Social a menos de dos horas del plazo de las 12:01 de la mañana del miércoles.

Los impuestos a la importación de Trump habrían afectado a alrededor del 5% de lo que Canadá vende a Estados Unidos cada año, incluidos productos que van desde palos de hockey hasta abatelenguas.

Pero el impacto político probablemente habría sido mayor que el económico. Canadá había amenazado con tomar represalias contra cualquier nuevo arancel con gravámenes propios, lo que recrudecería una pelea comercial entre países que se vendieron mutuamente bienes y servicios por valor de 880.000 millones de dólares el año pasado.