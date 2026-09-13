Condena BRICS sanciones unilaterales y alerta por tensiones globales

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, el primer ministro indio Narendra Modi, al centro, y el presidente chino Xi Jinping posan para una fotografía durante la cumbre de los BRICS, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Nueva Delhi, India. (Alexander Kazakov, Sputnik, foto del grupo de prensa del Kremlin vía AP)

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, el primer ministro indio Narendra Modi, al centro, y el presidente chino Xi Jinping posan para una fotografía durante la cumbre de los BRICS, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Nueva Delhi, India. (Alexander Kazakov, Sputnik, foto del grupo de prensa del Kremlin vía AP)

NUEVA DELHI.- El grupo BRICS de economías emergentes expresó el sábado su preocupación por el aumento de las tensiones en Oriente Medio y condenó el uso de sanciones no autorizadas por la ONU, mientras sus líderes se reunían en Nueva Delhi para fortalecer su posición en los asuntos globales, en los que consideran que predomina Occidente.

La declaración de la reunión, que incluyó al presidente iraní Masud Pezeshkian, expresó preocupación por “ataques deliberados” contra infraestructura civil e instalaciones nucleares pacíficas sujetas a las salvaguardias del organismo de energía atómica de Naciones Unidas, señalando que la seguridad atómica debe protegerse durante los conflictos armados. La declaración dio la impresión de ser una crítica indirecta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes.

Los dirigentes también se manifestaron contra las sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. No mencionaron a ningún país específico, pero Rusia —uno de los miembros fundadores del BRICS—, ha enfrentado sanciones occidentales tras su invasión de Ucrania en 2022.

“Pedimos la eliminación de esas medidas ilegales, que socavan el derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de la ONU”, se lee en la declaración conjunta.

Guerras en Ucrania y Oriente Medio ponen a prueba la unidad del BRICS

El BRICS fue fundado en 2006 por Brasil, Rusia, India y China, y en 2010 se incorporó Sudáfrica. Desde entonces el bloque se ha ampliado a 11 miembros, que representan aproximadamente la mitad de la población mundial y una parte significativa de la producción económica global. El grupo ha pedido cada vez más que los países en desarrollo tengan mayor representación en las instituciones globales.

Ha procurado adquirir mayor perfil, promoviendo alternativas a las instituciones financieras dominadas por Occidente y posicionándose como la voz de las naciones en desarrollo y las economías emergentes.

India es anfitriona de la cumbre de este año, a la que asisten el presidente de Rusia, Vladímir Putin; el de China, Xi Jinping; Pezeshkian y sus homólogos de los otros ocho miembros del BRICS.

Han aumentado las preocupaciones de que la guerra en Irán, desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, pueda expandirse a medida que se intensifican los combates entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes de Yemen. Las guerras en Ucrania y Oriente Medio, junto con el aumento de las tensiones entre Washington y Beijing, también ponen a prueba la capacidad del bloque para encontrar puntos en común entre países con intereses geopolíticos contrapuestos.

Modi insiste en que el BRICS no es un contrapeso a Occidente

En su discurso, Modi buscó disipar las preocupaciones de que el objetivo del BRICS sea contrarrestar las alianzas encabezadas por Occidente.

“El BRICS no está en contra de nadie”, subrayó, y agregó que el grupo ha alcanzado un momento de “madurez” en que el Sur Global debe evolucionar para convertirse en un “configurador de reglas” en la gobernanza global.

“Es hora de traducir nuestra unidad y consenso en el BRICS en resultados concretos”, manifestó.

Modi también propuso la creación de una red de marinos del BRICS para reforzar la seguridad y el bienestar de los trabajadores del mar, especialmente en un momento en que las alteraciones en el comercio marítimo por la guerra con Irán han aumentado los riesgos para ellos.

Rusia y China intentan ampliar su influencia

China y Rusia ven al BRICS como una forma de reducir el predominio de Occidente, particularmente el de Estados Unidos, al tiempo que fortalecen la cooperación entre las economías emergentes y en desarrollo.

Putin pidió ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU para dar mayor representación a Asia, África y América Latina, y argumentó que ello mejorará la eficacia del organismo, según publicó el sábado la agencia estatal rusa de noticias Interfax.

Al hablar en la cumbre, Putin dijo que el giro hacia un mundo multipolar estaba enfrentando resistencia de países “acostumbrados a pensar en categorías coloniales”, acusándolos de usar aranceles, sanciones y “fuerza bruta” para contener a competidores en ascenso.

Dijo que las tensiones estaban socavando el sistema internacional, pero subrayó que Rusia aún veía la Carta de la ONU como la base del derecho internacional.

Irán también ha pedido que haya mecanismos que pudiesen reducir la dependencia del bloque de los sistemas financieros occidentales, y proteger a sus miembros de la presión económica, en un momento en que Teherán enfrenta amplias sanciones y un bloqueo de Estados Unidos.

“Uno de los pasos más importantes es ampliar el uso de las monedas nacionales en el comercio entre los miembros”, dijo Pezeshkian a reporteros el viernes.

China, por su parte, está aprovechando la cumbre para reforzar su influencia dentro del bloque y posicionarlo como un contrapeso al poder de Washington.

En sus declaraciones en la cumbre, Xi dijo que China trabajará con los miembros del BRICS para desempeñar el “papel que le corresponde” en la construcción de la paz en Oriente Medio, según la televisora estatal china CCTV.

Los países que conforman el BRICS deberían “servir como vanguardias para mantener la paz y la estabilidad” y “oponerse a las violaciones de la soberanía de otros países”, reiteró Xi.

India procura restablecer lazos y equilibrar asociaciones estratégicas

Nueva Delhi esperaba que el foro ayudara a aliviar sus tensas relaciones de larga data con China mientras Modi y Xi se reunían al margen de la cumbre del BRICS, un intento de los vecinos rivales por reparar el deterioro en los vínculos luego que las tensiones fronterizas se intensificaran en 2020.

Xi dijo que China ha abordado las relaciones con India desde una perspectiva “estratégica y de largo plazo”, y pidió que los dos países aprovechen las fortalezas del otro. Modi indicó que la paz a lo largo de la frontera en disputa era esencial para ampliar los lazos, e instó a ambas partes a respetar los acuerdos existentes, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de India emitido más tarde el sábado.

Para India, la cumbre también pone de manifiesto su empeño por mantener vínculos estratégicos con Rusia e Irán, al tiempo que estrecha su relación con Estados Unidos y Europa. Nueva Delhi ha procurado equilibrar sus alianzas de larga data con Moscú y Teherán con iniciativas para ampliar los lazos económicos, de defensa y tecnológicos con Washington y otras naciones occidentales.

Nueva Delhi ha mantenido vínculos estrechos tanto con Rusia como con Irán, pese a la guerra en Ucrania y a las tensiones entre Teherán y Washington, al tiempo que ha pedido diálogo y diplomacia para resolver los conflictos. Modi se reunió con Putin y Pezeshkian por separado en la capital india el viernes, en la víspera de la cumbre.

En mayo, los ministros de Relaciones Exteriores del BRICS no consiguieron acordar una declaración conjunta sobre la guerra en Irán, ante lo cual India se vio obligada a emitir un resumen de la presidencia en su lugar.