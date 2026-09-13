Golea Toluca al Atlas y asume liderato del Apertura

Los Diablos celebraron su título de Leagues Cup con cinco anotaciones bajo intensa lluvia

TOLUCA, México.- Toluca festejó su flamante cetro de la Leagues Cup al reanudar la actividad en el torneo Apertura de la Liga MX con una goleada de 5-2 ante el Atlas en un encuentro disputado bajo una intensa lluvia.

Alexis Vega abrió el marcador desde el punto penal a los 19 minutos, seguido por las anotaciones de Jesús Angulo a los 22′, Federico Viñas a los 29′, Paulinho a los 53′ y un autogol de Jorge Rodríguez a los 60′ para sellar la contundente victoria escarlata.

Florián Monzón a los 51′ y Duk a los 79′ hicieron las dianas rojinegras.

El encuentro se interrumpió a los 67 minutos de manera preventiva debido a una fuerte tormenta con actividad eléctrica en esta ciudad del centro de México.

Con este resultado, Toluca asume provisionalmente el liderato de la clasificación con 16 puntos, igualando en unidades al América.

Por su parte, Atlas hilvanó su tercer partido consecutivo sin ganar, manteniéndose en la séptima casilla con 13 unidades.

Al conjunto escarlata, dirigido por el estratega argentino Antonio Mohamed, le bastó la primera media hora para encarrilar la victoria con tres dianas casi consecutivas.

Vega ejecutó con precisión la pena máxima tras una revisión en el VAR por una mano dentro del área. Apenas tres minutos después, Angulo culminó una destacada combinación colectiva al enviar el balón al fondo de las redes.

Viñas se sumó a la fiesta goleadora con un remate de media altura antes de cumplirse los primeros 30 minutos de juego.

Tras el descanso, Monzón descontó para los visitantes, pero la respuesta local fue inmediata: Paulinho firmó el cuarto tanto para registrar su primer gol del torneo tras superar una racha de lesiones.

Poco antes de la interrupción por la tormenta, Jesús Gallardo envió un centro peligroso al área que Rodríguez terminó desviando hacia su propia portería para el 5-1.

A la reanudación luego de media hora de suspensión, Duk hizo una segunda diana para los rojinegros.

La actividad de la jornada sabatina concluye más tarde con los enfrentamientos entre Monterrey vs. Tigres en el Clásico Regio y Cruz Azul vs. América en el Clásico Joven.