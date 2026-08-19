Guía Fabio a Fluminense hacia cuartos de final de Libertadores

El arquero brasileño de 45 años detuvo dos penales para sellar la clasificación del conjunto carioca.

Guido Carrillo, de Estudiantes de Argentina, es felicitado por sus compañeros tras marcar ante Universidad Católica de Chile en un duelo de la Copa Libertadores, el jueves 11 de febrero de 2021 (AP Foto/Esteban Félix)

Guido Carrillo, de Estudiantes de Argentina, es felicitado por sus compañeros tras marcar ante Universidad Católica de Chile en un duelo de la Copa Libertadores, el jueves 11 de febrero de 2021 (AP Foto/Esteban Félix)

CIUDAD DE MÉXICO.- El arquero brasileño Fabio sumó otra página histórica a su extensa carrera al detener dos tiros penales y guiar el martes a Fluminense a la victoria 5-4 sobre Independiente Rivadavia, que le permitió clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Fabio, quien a sus 45 años es el jugador con más partidos en la historia del torneo, tapó los tiros de José Florentín y Rodrigo Atencio y sentenció una eliminatoria que llegó a la definición desde el punto penal tras finalizar 1-1 en el tiempo reglamentario.

“Nuestros jugadores se vieron recompensados porque lo dieron todo en este partido, incluso en los momentos difíciles”, señaló Marcao, técnico interino de Fluminense.

Luego de igualar 0-0 en el partido de ida realizado la semana pasada en Río de Janeiro, Serna adelantó a Fluminense a los 75 minutos, mientras Alex Arce empató de penal a los 97.

El equipo carioca jugó con un hombre menos desde los 57 por la expulsión de Agustín Canobbio.

Fluminense, campeón de la Libertadores en 2023, se enfrentará en la siguiente fase al ganador del cruce entre Coquimbo Unido y Platense, que empataron 1-1 en la ida y jugarán la vuelta este miércoles en Chile.

En Santiago, Estudiantes de La Plata superó 3-0 a Universidad Católica y se metió en la ronda de los ocho mejores de la competición.

Deportes Tolima cayó 1-0 ante Independiente del Valle en el duelo de ida que fue postergado la semana anterior debido al terremoto de magnitud 7,4 que se produjo en Colombia el 10 de agosto y ha dejado un balance preliminar de 304 fallecidos y más de 4.500 heridos.

Por la Copa Sudamericana, Boca Juniors aplastó a domicilio 4-0 a Recoleta y aseguró su pase a cuartos de final.

En el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, Fabio celebró su 118va. participación en la Libertadores y defendió su arco ante los remates de Florentín y Atencio en una definición que tuvo seis intentos por cada bando.

Por Fluminense acertaron Thiago Silva, René, Hércules, Martinelli y Guga. El argentino Luciano Acosta erró en el segundo turno al enviar su disparo por encima del travesaño.

El equipo carioca sumó su segundo triunfo bajo la conducción técnica de Marcao, quien ocupó el banquillo tras la salida de Luis Zubeldía y debutó el sábado con una victoria 3-2 ante el líder Palmeiras por el campeonato brasileño.

“En general, fue un gran partido, el tipo de encuentro de Libertadores que esperábamos”, analizó Marcao. “Con nuestra identidad, ganamos duelos y luchamos cada pelota”.

Independiente Rivadavia, que se despidió invicto de su primera participación en el torneo, con cinco victorias y tres empates, contó con los cobros efectivos de Matías Fernández, Iván Villalba, Maximiliano Salas y Alex Arce.

“Se nos escapó, pero competimos hasta el final”, indicó Tomás Bottari, volante de la Lepra mendocina.

Tras un trámite parejo y con dominio alterno, el choque se alteró a los 57 minutos con la tarjeta roja a Canobbio, quien recibió la segunda amonestación tras una entrada por detrás contra Fernández cerca del área.

Con la superioridad numérica, Rivadavia adelantó sus líneas, pero concedió espacios en la retaguardia que le costaron el primer tanto del compromiso.

A quince minutos del final, Hércules envió un pase filtrado para Serna, que se adelantó a la zaga de los locales y definió con calidad en el mano a mano ante Nicolás Bolcato.

Rivadavia no bajó los brazos y encontró el empate en el tiempo de descuento luego de un remate de Sheyko Studer que golpeó en la mano del zaguero Ignacio. El árbitro Andrés Rojas fue llamado por el VAR y señaló la pena máxima, que transformó Arce y envió la resolución a los penales.

Estudiantes impone jerarquía en Santiago

Con goles de Joaquín Correa y un doblete de Guido Carrillo, Estudiantes de La Plata venció 3-0 a Universidad Católica.

El Pincha, tetracampeón de la Libertadores, avanzó con un tanteador agregado 4-1 y chocará en cuartos de final contra el vencedor de la llave entre Corinthians y Rosario Central.

Correa abrió el marcador antes del descanso con un preciso disparo desde la medialuna del área.

En el segundo tiempo, Carrillo amplió la diferencia a los 53 minutos con un cabezazo luego de un centro de Eros Mancuso.

A siete minutos del final, Carrillo volvió a ganar dentro del área para empalmar de primera un cruzamiento de Edwuin Cetré.

Independiente del Valle saca ventaja ante Tolima

Un solitario tanto de Arón Rodríguez le permitió a Independiente del Valle doblegar 1-0 a Deportes Tolima.

En el encuentro que marcó la reanudación del fútbol en Colombia tras el terremoto que afectó a 15 departamentos del país, el conjunto ecuatoriano se impuso con un rápido contragolpe a los 15 minutos, que Rodríguez finalizó con un cabezazo.

Independiente del Valle sumó su 14to. partido ganado de forma consecutiva en todas las competiciones.

La revancha tendrá lugar la próxima semana en Ecuador.

Boca Juniors liquida la serie en Asunción

Con una sólida actuación en todas sus líneas, Boca Juniors goleó 4-0 como visitante a Recoleta y avanzó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo argentino, que se había impuesto 3-1 en el choque de ida, clasificó con un marcador global 7-1 gracias a los tantos de Santiago Ascacíbar y Sebastián Villa en el primer tiempo, y de Miguel Merentiel y Alan Velasco en el período complementario.

Ascacíbar firmó su octavo gol en el año con el cuadro xeneize y su quinto grito en agosto, mientras la anotación de Villa fue la primera desde su regreso al club.

El delantero ecuatoriano Enner Valencia ingresó a los 57 minutos y debutó con la camiseta del conjunto azul y oro.

Boca Juniors se medirá en cuartos de final con Sao Paulo, que derrotó 3-1 a Bolívar y avanzó con un marcador global 4-2.