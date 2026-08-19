OpenAI lanza ChatGPT para adolescentes

La app de ChatGPT en un iPhone en Nueva York, el 18 de mayo de 2023. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

La app de ChatGPT en un iPhone en Nueva York, el 18 de mayo de 2023. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

SAN FRANCISCO.- OpenAI lanzó una versión de ChatGPT diseñada para adolescentes, la primera generación que crece con la inteligencia artificial, quienes ya la están usando para tareas escolares, preguntas sobre la vida cotidiana e incluso como compañía.

La empresa con sede en San Francisco afirma que ChatGPT for Teens, que se lanzó el martes, está adaptado para chicos de 13 a 17 años, con protecciones más sólidas, incluidas restricciones de contenido en torno a temas como el suicidio, las autolesiones y las conversaciones románticas o sexuales. También ofrece apoyo para tareas y estudio diseñado para ayudar a los estudiantes a aprender, en lugar de simplemente escupir respuestas y redactar trabajos escolares.

La idea es orientar a los adolescentes hacia un uso saludable de la IA en un entorno apropiado para su edad, indicó la empresa.

“Queremos tratar a los adolescentes como adolescentes, lo que significa que tenemos que asegurarnos de presentarnos con la etapa de desarrollo adecuada, sin hablarles con condescendencia ni tratarlos como niños, pero también asegurándonos de que no estén expuestos a material al que no deberían estar expuestos”, señaló Ann O’Leary, vicepresidenta de política global de OpenAI.

Abundan los riesgos en el uso generalizado de chatbots de IA por parte de adolescentes

Padres, educadores y expertos en desarrollo infantil han estado dando la voz de alarma sobre el uso de chatbots de IA por parte de los niños, a los que se ha culpado de facilitar trampas en las tareas escolares e incluso suicidios. Y aunque incluso los adultos pueden caer en la tendencia a antropomorfizar la IA y desarrollar relaciones poco saludables con ella, los cerebros de los adolescentes aún no están completamente desarrollados y pueden ser particularmente vulnerables.

El año pasado, una investigación de un grupo de vigilancia encontró que ChatGPT podría decirle a chicos de 13 años cómo emborracharse y drogarse, darles instrucciones sobre cómo ocultar trastornos alimentarios e incluso redactaría una desgarradora carta de suicidio para sus padres si se lo pidieran. En interacciones con investigadores que se hacían pasar por adolescentes vulnerables, ChatGPT por lo general advertía contra actividades de riesgo, pero luego ofrecía planes sorprendentemente detallados y personalizados para el consumo de drogas, dietas con restricción calórica o autolesiones.

En Estados Unidos, más del 70% de los adolescentes recurre a chatbots de IA como compañía y la mitad usa compañeros de IA con regularidad, según un estudio de 2025 de Common Sense Media, un grupo que estudia y promueve el uso sensato de los medios digitales.

El director general de OpenAI, Sam Altman, ha dicho que la empresa está tratando de estudiar la “dependencia emocional excesiva” de la tecnología, y la describió el año pasado como algo “realmente común” entre los jóvenes.

Para los usuarios de ChatGPT para Adolescentes, el chatbot tiene impedido sugerir que siente algo personal hacia el usuario o insinuar que es consciente o que experimenta emociones, según OpenAI. Eso se suma al bloqueo de conversaciones románticas o sexuales.

“Revisamos e identificamos cuáles son las señales hipotéticas que un modelo podría dar y que podrían hacer que un adolescente, de algún modo, desarrolle una relación con él”, señaló Allison Mishkin, jefa de desarrollo infantil en OpenAI.

Una nueva versión del chatbot amplía las protecciones de seguridad

OpenAI no verifica la edad de los usuarios, pero ya utiliza mecanismos de verificación de edad para estimar si alguien es menor de 18 años en función de factores como el tipo de consultas que realiza. Si se identifica a alguien —o la persona se identifica— como menor de edad, se le asigna automáticamente la versión para adolescentes del chatbot. Esto es similar al enfoque de Meta para las cuentas de adolescentes en Instagram, que tienen restricciones más estrictas de contenido, chats y privacidad que las cuentas regulares.

Para usar los controles parentales, tanto el usuario adolescente como su padre, madre o tutor deben aceptarlos. Pero O’Leary señaló que la idea del chatbot para adolescentes es “asegurarnos de que esto sea seguro, incluso si no usas controles parentales”. Los padres con cuentas de adolescentes vinculadas pueden establecer “horas de silencio” durante las cuales su hijo no puede acceder a ChatGPT, y recibir notificaciones de seguridad en situaciones limitadas de alto riesgo, como la posibilidad de que un usuario se haga daño.

OpenAI indicó: “Estamos agregando notificaciones adicionales relacionadas con los trastornos alimentarios, al tiempo que limitamos lo que se comparte y enfocándonos en momentos en los que el apoyo fuera de línea puede importar más”.

Para la ayuda con tareas, OpenAI afirmó que el chatbot para adolescentes está diseñado para no dar respuestas fáciles, sino para guiar a los estudiantes a que encuentren las respuestas por sí mismos. La empresa ya ofrece una versión de ChatGPT para docentes, y adaptar un modelo para ayudar a los chicos con el estudio y las tareas podría darle a OpenAI más formas de llevar su producto a las escuelas.

“También seguimos invirtiendo en ampliar el aprendizaje interactivo porque las investigaciones muestran que las personas aprenden de manera más efectiva cuando participan activamente y se esfuerzan con los conceptos”, indicó Mishkin.