Impulsa Adell seis carreras en paliza de Guardianes sobre Gigantes

Jo Adell, de los Guardianes de Cleveland, es felicitado por José Ramírez y Steven Kwan luego de conseguir un jonrón de tres carreras ante los Gigantes de San Francisco, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/David Dermer)

Jo Adell, de los Guardianes de Cleveland, es felicitado por José Ramírez y Steven Kwan luego de conseguir un jonrón de tres carreras ante los Gigantes de San Francisco, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/David Dermer)

CLEVELAND.- Jo Adell estableció un récord personal con seis carreras impulsadas y conectó un jonrón de 455 pies que produjo otras tres en la primera entrada, para que los Guardianes de Cleveland aplastaran el martes 8-1 a los Gigantes de San Francisco.

Adell y el dominicano José Ramírez sumaron tres hits cada uno por los Guardianes, que ganaron apenas por quinta vez en 15 juegos este mes.

Foster Griffin (14-4) se convirtió en el cuarto lanzador de las Grandes Ligas con al menos 14 victorias esta temporada después de permitir una carrera en seis innings.

Bryce Eldridge, de San Francisco, pegó jonrón por segundo juego consecutivo. Los Gigantes han perdido cinco de sus últimos seis encuentros.

El encuentro marcó la recuperación de Adell, quien llegó bateando para .167 (de 42-7) desde que fue adquirido por los Guardianes el 4 de agosto, en la fecha límite de canjes.

Steven Kwan recibió una base por bolas para abrir el juego y Ramírez conectó un hit antes de que Adell enganchara un cambio de velocidad del abridor de los Gigantes Carson Whisenhunt (3-4), que se quedó alto con cuenta de 2-2.

La pelota aterrizó en la quinta fila de la parte alta de las gradas del jardín izquierdo para darles a los Guardianes una ventaja de 3-0. El batazo de 455 pies es el más largo en la carrera de siete años de Adell, superando el jonrón de 454 pies que conectó el año pasado en Kansas City cuando estaba con los Angelinos de Los Ángeles.