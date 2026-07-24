Deja tres lesionados accidente en la Carretera Aeropuerto

El percance ocurrió frente a la colonia Nueva Era, a la altura de la gasa de acceso

NUEVO LAREDO, TAM. – Tres personas fueron trasladadas a un hospital luego de verse involucradas en un accidente vial registrado sobre la Carretera Aeropuerto, frente a la colonia Nueva Era y a la altura de la gasa de acceso, en Nuevo Laredo, donde la circulación permaneció afectada mientras se realizaban las labores de auxilio y el peritaje correspondiente.

El percance involucró a una camioneta Nissan Murano color gris y un automóvil Buick Verano color guindo, cuyos ocupantes sufrieron lesiones de consideración, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros informes, la camioneta era conducida por Saturnino, de 62 años, quien viajaba acompañado de María Antonia, de 58 años. Ambos circulaban por la gasa de acceso cuando el conductor intentó incorporarse a la Carretera Aeropuerto mediante una vuelta en “U”.

Durante esa maniobra, la unidad invadió el carril de circulación preferente por el que transitaba el Buick Verano, manejado por Felipe, también de 62 años, originándose el impacto entre ambos vehículos.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos brindaron atención prehospitalaria a los tres lesionados en el lugar del accidente y posteriormente los trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Al sitio acudieron agentes de Tránsito municipal y estatal, quienes realizaron el peritaje para determinar las circunstancias del choque y coordinaron las maniobras necesarias para mantener el flujo vehicular.

Como consecuencia del accidente, se registraron largas filas de vehículos sobre la Carretera Aeropuerto hasta que las unidades involucradas fueron retiradas con apoyo de una grúa y trasladadas al corralón, permitiendo restablecer la circulación en la zona.