EU: Vinculan brote de parásito que causa diarrea a otros 4 estados

En la imagen se ve un restaurante de comida rápida Taco Bell el martes 14 de julio de 2026, en Taylor, Michigan. (AP Foto/Paul Sancya)

En la imagen se ve un restaurante de comida rápida Taco Bell el martes 14 de julio de 2026, en Taylor, Michigan. (AP Foto/Paul Sancya)

WASHINGTON (AP) — Funcionarios federales de salud ampliaron el viernes el alcance de su investigación sobre el brote de cyclospora –un parásito que causa diarrea– a otros cuatro estados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) indicaron que el brote, vinculado en un principio a lechuga rallada servida en restaurantes Taco Bell, ahora incluye a Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania. Anteriormente, la investigación de la agencia giraba en torno a cinco estados: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

Los CDC, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus iniciales en inglés) y funcionarios de salud estatales han estado rastreando el suministro de la lechuga y entrevistando a personas en todo el país sobre los alimentos que comieron dos semanas antes de enfermarse.

El número de casos vinculados a la lechuga aumentó a 1.947, incluidas al menos 98 personas que requirieron de hospitalización. No se han reportado decesos, indicó la agencia en su sitio web.

Es probable que el número total de personas enfermas a causa del brote sea mayor al recuento oficial, debido a que no todos los casos se reportan, destacó la agencia.

Funcionarios de la FDA dijeron esta semana que siguen centrados en la lechuga de Taylor Farms como la fuente del brote. La empresa agrícola anunció la semana pasada el retiro del mercado de la lechuga iceberg cultivada en el centro de México.

Al preguntarle cuándo sería seguro volver a comer lechuga, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó el viernes que su gobierno “va a imponer un importante arancel a México por la lechuga”.

La FDA anunció el jueves la investigación de un brote distinto de cyclospora que había afectado a 72 personas. Los reguladores aún no han identificado los productos vinculados con el segundo brote.

Los casos de cyclospora han establecido un récord en Estados Unidos. Desde el 1 de mayo, los CDC han recibido reportes de más de 4.100 casos confirmados por laboratorio e investigan más de 7.400 casos probables en 41 estados. Funcionarios federales de salud han dicho que otras “marcas, restaurantes, minoristas o canales de distribución” podrían estar vinculados al brote a medida que continúa la investigación.

La cyclospora es un parásito microscópico que infecta alimentos que han estado en contacto con heces humanas, en particular cuando los productos agrícolas se riegan o lavan con agua contaminada. El parásito causa una enfermedad intestinal marcada por “evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas”, según los CDC.

Funcionarios de salud mexicanos anunciaron el jueves que no se detectó la presencia del parásito en la lechuga ni en el agua de la planta de Taylor Farms en el estado de Guanajuato.

Los resultados se dieron a conocer después de que las autoridades sanitarias mexicanas visitaron a planta de Taylor Farms entre el 18 y el 20 de julio, durante la cual se recolectaron 10 muestras de lechuga iceberg. También se recolectaron cuatro muestras de agua para su análisis, señalaron las autoridades.