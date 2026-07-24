Acusan a 11 por muertes de 7 migrantes en contenedor ferroviario de Laredo

El grupo abordó el tren en la ciudad fronteriza texana de Del Rio con la intención de llegar a San Antonio

ARCHIVO - En esta imagen tomada de un video facilitado por KGNS, se muestra la señalización de Union Pacific en una playa de vías en Laredo, Texas, el 10 de mayo de 2026. (KGNS vía AP, archivo)

ARCHIVO - En esta imagen tomada de un video facilitado por KGNS, se muestra la señalización de Union Pacific en una playa de vías en Laredo, Texas, el 10 de mayo de 2026. (KGNS vía AP, archivo)

Autoridades federales presentaron cargos contra 11 personas por causar la muerte de siete migrantes al dejarlos atrapados dentro de un contenedor de tren, bajo el calor sofocante de Texas, tras haberlos cruzado a Estados Unidos sin autorización legal.

Entre las seis personas encontradas muertas en un contenedor de envío en un patio ferroviario en la ciudad fronteriza texana de Laredo había un menor de 14 años. Otra persona había sido dejada por muerta junto a las vías en San Antonio, según Justin R. Simmons, fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas.

“En ese tipo de calor, es mayo en Texas, en última instancia es muy difícil sobrevivir en un contenedor sellado y sin aire acondicionado, con… la temperatura que había ese día”, afirmó Simmons.

El grupo abordó el tren en la ciudad fronteriza texana de Del Rio con la intención de llegar a San Antonio, pero cuando los traficantes allí abrieron la puerta, un hombre se cayó, así que cerraron la puerta y huyeron, detalló Simmons.

Al día siguiente el tren partió hacia Laredo, donde un trabajador del patio ferroviario de Union Pacific vio una pierna sobresaliendo y encontró los otros seis cuerpos dentro.

“Uno de esos individuos contactó frenéticamente a su familia al momento en que moría por el calor sofocante en ese contenedor”, afirmó Simmons.

Los migrantes eran de Honduras y México e incluían a un menor de 14 años, informaron las autoridades. El médico forense del condado Webb sospechó que las muertes fueron causadas por hipertermia, o golpe de calor.

El contenedor de envío, que estaba apilado encima de otro contenedor, no podía abrirse desde el interior y no tenía ventilación ni sistema de enfriamiento. Las temperaturas de ese día oscilaron entre 31 a 33 grados Celsius (88 y 92 grados Fahrenheit), informó la fiscalía estadounidense.

El grupo fue acusado de dos cargos: conspiración para transportar extranjeros, con resultado de muerte, y ayudar e instigar el transporte de extranjeros con resultado de muerte. Cada cargo conlleva una pena máxima de cadena perpetua, aseveró Simmons.

Los migrantes pagaron “generalmente el equivalente de 1.500 a 10.000 dólares a individuos en Honduras, México, Estados Unidos y otros lugares, para ser transportados al interior de Estados Unidos”, según la acusación.

Uno de los acusados fue arrestado el 12 de mayo en Del Rio, y ocho más fueron arrestados durante varios días la semana pasada en el centro y sur de Texas. Un hombre y una mujer siguen prófugos. Las autoridades revelaron que cuatro son ciudadanos estadounidenses, dos son residentes permanentes de Estados Unidos y cinco estaban en Estados Unidos sin estatus legal. No especificaron las nacionalidades de esos cinco.

El tráfico en trenes ha sido desde hace mucho tiempo una preocupación en parte porque los trenes con destino a Estados Unidos a menudo reducen la velocidad o se detienen en México antes de cruzar la frontera, creando oportunidades para que los traficantes o los inmigrantes se suban o escondan drogas u otro contrabando. Los trenes también se utilizan para traficar personas más allá del alcance de los agentes que patrullan la frontera.

En 2023, dos personas fueron halladas muertas que estaban entre 17 personas en dos vagones ferroviarios cerca de Knippa, Texas, a unos 113 kilómetros (70 millas) al oeste de San Antonio y a menos de 161 kilómetros (100 millas) de la frontera de Estados Unidos con México.

Y dos traficantes fueron condenados a cadena perpetua el año pasado por lo que sigue siendo el intento de tráfico de personas más mortífero del país a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Fueron condenados por las muertes de 53 migrantes dentro de un sofocante tráiler con remolque en Texas en 2022.