Toca tierra tormenta tropical Bertha por segunda vez entre Texas y Luisiana

Latia Ancar practica con una amiga a lanzar una red bajo el cielo oscurecido antes de la tormenta tropical Bertha mientras esperan a la marejada ciclónica de la tormenta con la esperanza de que lleve más peces, unas 50 millas al sur de Nueva Orleans, el 22 de julio de 2026. (Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

Latia Ancar practica con una amiga a lanzar una red bajo el cielo oscurecido antes de la tormenta tropical Bertha mientras esperan a la marejada ciclónica de la tormenta con la esperanza de que lleve más peces, unas 50 millas al sur de Nueva Orleans, el 22 de julio de 2026. (Chris Granger/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate via AP)

GALVESTON, TX.- La tormenta tropical Bertha tocó tierra por segunda vez el jueves cerca de los límites entre Texas y Luisiana después de rozar el sur de Luisiana en un lento avance que provocó fuerte oleaje y algunas inundaciones a lo largo de la costa estadounidense del Golfo de México.

Los meteorólogos indicaron la posibilidad de más inundaciones a medida que las fuertes lluvias se desplazan tierra adentro, hacia el sureste de Texas .

Bertha se desplazó el jueves por la tarde tierra adentro a unos 120 kilómetros (75 millas) al noreste de Galveston, Texas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus iniciales en inglés). Tres horas después, mantenía su condición de tormenta tropical, aunque sus vientos máximos sostenidos se habían reducido a 65 km/h (40 mph). Se tiene previsto que el meteoro se siga debilitando durante la noche.

Las densas nubes asociadas con Bertha obligaron a SpaceX a cancelar un lanzamiento programado de un cohete Starship para la noche del jueves desde el extremo sur de Texas. El vuelo de prueba, que rozaría el espacio, fue reprogramado para el viernes, cuando el pronóstico indica cielos despejados.

No se han reportado muertes ni daños significativos desde que Bertha se formó el lunes en el Golfo de México al sur de la franja noroeste de Florida. La tormenta provocó algunas inundaciones costeras cuando su centro tocó tierra por primera vez el miércoles en Luisiana al suroeste de Nueva Orleans, pero sus lluvias más intensas se mantuvieron sobre las aguas del Golfo.

Estas lluvias al sur del centro de la tormenta comenzaron a desplazarse el jueves tierra adentro a lo largo de la costa sureste de Texas. Una advertencia de tormenta tropical seguía vigente desde Sargent, Texas, hasta los límites entre los municipios de Vermilion y Cameron en Luisiana.

El centro de huracanes indicó que Bertha aún podría causar hasta marejadas ciclónica de hasta 60 centímetros (2 pies) a lo largo de la costa y provocar inundaciones repentinas aisladas por lluvias intensas en la costa y el sur de Texas.

El centro de huracanes indicó que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían el jueves hasta a 225 kilómetros (140 millas) del centro del sistema. Aun así, los expertos vaticinan que la tormenta se debilitará a medida que se desplace sobre el interior de Texas y se disipe para el viernes.

Los negocios de Galveston permanecen abiertos

En Galveston, una ciudad isleña de 53.000 habitantes al sureste de Houston, funcionarios locales instaron a los residentes a prepararse para un “día ventoso” y asegurar cualquier objeto al aire libre que pudiera convertirse en un proyectil al ser levantado por el viento.

“Aunque no se pronostican impactos significativos, algunas tormentas con ráfagas podrían atravesar la isla a lo largo del día”, declaró la Oficina de Manejo de Emergencias de Galveston en Facebook el jueves.

El Galveston Historic Seaport canceló sus recorridos turísticos en barco el jueves de manera preventiva, pero fuera de eso operaba con normalidad, dijo la empleada Jesi Hahn.

“Definitivamente estaremos abiertos”, dijo Hahn. “Por lo general cerramos con huracanes grandes”.

En el cercano Harbor House Hotel and Marina, el empleado Justin Timber dijo que no tenía conocimiento de reservaciones canceladas.

“Parece un día normal”, dijo. “Los restaurantes están a llenos. Todo está genial”.