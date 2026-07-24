Tyson Fury vence a Mariusz Wach en Tailandia

Tyson Fury celebra tras vencer a Mariusz Wach durante un combate de caridad, el viernes 24 de julio de 2026, Pattaya, Tailandia. (AP Foto/Sakchai Lalit)

Tyson Fury celebra tras vencer a Mariusz Wach durante un combate de caridad, el viernes 24 de julio de 2026, Pattaya, Tailandia. (AP Foto/Sakchai Lalit)

PATTAYA, Tailandia (AP) — Tyson Fury ya se quitó de encima su pelea de preparación. Ahora le toca el turno a Anthony Joshua.

El peso pesado británico logró una cómoda victoria cuando Mariusz Wach, de 46 años, no salió de su banquillo después del séptimo asalto en un combate no televisado en Tailandia, donde el autodenominado “Rey Gitano” ha estado entrenando.

El excampeón mundial, de 37 años, salió del retiro en enero y venció a Arslanbek Makhmudov en abril para allanar el camino hacia un esperado duelo entre británicos con Joshua.

Joshua, también excampeón de los pesos pesados, igualmente está en plan de regreso después de verse involucrado en un accidente automovilístico en Nigeria en diciembre que mató a dos de sus amigos y le dejó lesiones menores.

Joshua, de 36 años, peleará contra Kristian Prenga el sábado en Arabia Saudí, en lo que también se considera una pelea de preparación de cara a un combate con Fury.

Eddie Hearn, promotor de Joshua en Matchroom, escribió en redes sociales en abril: “¡Firmado, sellado y entregado! ¡AJ vs Fury está en marcha!”. Sin embargo, no se ha confirmado ninguna fecha ni sede.