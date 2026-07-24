Remontan Tigres a Reales y fortalecen aspiraciones de postemporada

Detroit venció 4-3 con jonrón de James Outman y doble decisivo de Dillon Dingler en la octava entrada

James Outman, de los Tigres de Detroit, pega un jonrón de tres carreras ante los Reales de Kansas City, el jueves 23 de julio de 2026 (AP Foto/Paul Sancya)

James Outman, de los Tigres de Detroit, pega un jonrón de tres carreras ante los Reales de Kansas City, el jueves 23 de julio de 2026 (AP Foto/Paul Sancya)

DETROIT.- James Outman conectó un jonrón de tres carreras en la séptima entrada, Dillon Dingler pegó un doble que rompió el empate en la octava y los enrachados Tigres de Detroit vencieron el jueves 4-3 a los Reales de Kansas City.

Los Tigres han ganado 14 de 19 juegos, lo que podría persuadir a la franquicia de conservar a Tarik Skubal y emprender una carrera hacia los playoffs, en lugar de traspasar al dos veces ganador del Cy Young antes del 3 de agosto, la fecha límite de canjes.

Drew Anderson (4-4) permitió una carrera en la octava entrada y Kyle Finnegan entró con dos en base y un out en la novena, y salió del apuro con una doble matanza para su segundo salvamento.

John Schreiber, de Kansas City, estaba a un out de salir de la séptima con ventaja de dos carreras, pero Outman conectó su recta con cuenta de 2-2 apenas por encima de la cerca del jardín derecho para poner el encuentro 3-2.

Josh Rojas empató el juego 3-3 por los Reales con un sencillo impulsor en la octava entrada. Dingler conectó un doble impulsor ante Steven Cruz (2-3) en la parte baja.

Isaac Collins rompió el empate sin carreras con un jonrón de dos carreras en la sexta entrada y Randy Dobnak lanzó cinco entradas sin permitir anotación por los Reales.