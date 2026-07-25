Salvan su vida seis personas en incendio en la Naciones Unidas

Redujo a cenizas una vivienda de madera ubicada en el número 1812 de la calle Australia

NUEVO LAREDO, TAM. – Un incendio registrado este viernes redujo a cenizas una vivienda de madera ubicada en el número 1812 de la calle Australia, en la colonia Naciones Unidas, sin que se reportaran personas lesionadas, luego de que los seis ocupantes lograran ponerse a salvo antes de que el fuego envolviera por completo el inmueble.

De acuerdo con la información disponible, en la vivienda habitaban cuatro adultos y dos menores de edad, quienes evacuaron oportunamente, evitando consecuencias mayores. La rápida propagación de las llamas consumió la estructura en cuestión de minutos debido al material de construcción.

El incendio generó una intensa columna de humo visible desde distintos sectores de la ciudad y llamas que alcanzaron aproximadamente dos metros de altura, lo que provocó alarma entre los habitantes de la zona.

Durante los primeros minutos de la emergencia surgió la preocupación de que una menor permaneciera atrapada dentro de la vivienda; sin embargo, tras la verificación realizada por las corporaciones de auxilio, se confirmó que todas las personas habían logrado salir del domicilio.

Para controlar el siniestro acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes trabajaron con una máquina apagadora, una unidad de ataque rápido y dos pipas, realizando las maniobras necesarias para sofocar el fuego y evitar que las llamas se extendieran a propiedades cercanas.

Las primeras versiones indican que el incendio pudo haberse originado en un terreno baldío contiguo, desde donde el fuego se habría propagado hasta alcanzar la vivienda. No obstante, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar el origen oficial del siniestro.

Aunque no hubo víctimas, la familia afectada perdió la totalidad de sus pertenencias como consecuencia del incendio, por lo que ahora enfrenta las labores para recuperarse de los daños materiales ocasionados por la emergencia.