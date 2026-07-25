Destacan connacionales la seguridad en carreteras de Tamaulipas

Más de 60 mil paisanos han ingresado por los puentes internacionales de Tamaulipas

Más de 60 mil paisanos han ingresado por los puentes internacionales de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.- La presencia permanente de la Guardia Estatal y el despliegue coordinado de autoridades de los tres órdenes de gobierno brindan confianza a miles de connacionales que ingresan a México por Tamaulipas como parte del Operativo Heroínas y Héroes Paisanos 2026.

Durante su paso por la entidad, varios paisanos coincidieron en que las carreteras tamaulipecas les permiten viajar con tranquilidad gracias a los recorridos de vigilancia y a la presencia constante de la Guardia Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y demás corporaciones de seguridad.

“Es una de las carreteras más seguras por las que hemos pasado. Siempre vemos patrullas y eso nos hace sentir tranquilos”, expresó un connacional que viaja hacia San Luis Potosí.

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que, desde el inicio del operativo, más de 60 mil paisanos han ingresado por los puentes internacionales de Tamaulipas para dirigirse al centro y sur del país, sin que hasta el momento se hayan registrado incidentes que lamentar durante su tránsito por la entidad.

Otros viajeros también reconocieron que la vigilancia en las carreteras les brinda mayor confianza para recorrer el estado con sus familias y señalaron que Tamaulipas continúa siendo una de sus principales rutas de ingreso a México por su cercanía, rapidez y condiciones de seguridad.

Finalmente, los connacionales invitaron a otros mexicanos que radican en el extranjero a utilizar las carreteras tamaulipecas durante este periodo vacacional, al destacar el ambiente de tranquilidad y la atención que reciben por parte de las autoridades estatales.