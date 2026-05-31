Chocan dos vehículos en transitado cruce del Fracc. Ojo Caliente

El percance ocurrió en la intersección de la calle Maclovio Herrera y la avenida Leandro Valle, en las inmediaciones de las oficinas del DIF. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El percance ocurrió en la intersección de la calle Maclovio Herrera y la avenida Leandro Valle, en las inmediaciones de las oficinas del DIF. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque entre dos vehículos particulares registrado en un cruce semaforizado del Fraccionamiento Ojo Caliente derivó en daños materiales y afectaciones a la circulación, luego de que autoridades viales determinarán, tras un peritaje técnico, la responsabilidad de una de las conductoras involucradas.

El percance ocurrió en la intersección de la calle Maclovio Herrera y la avenida Leandro Valle, en las inmediaciones de las oficinas del DIF, donde acudieron cuerpos de auxilio y agentes de Tránsito para atender la situación y restablecer el flujo vehicular.

De acuerdo con los informes oficiales, en el incidente participaron un automóvil Chevrolet Sonic modelo 2014, conducido por Oralia Aracely, de 47 años, y una camioneta Nissan X-Trail modelo 2021, tripulada por Valeria, de 29 años. Ambas conductoras manifestaron ante la autoridad haber cruzado con luz verde del semáforo.

Sin embargo, tras el análisis técnico del lugar, los peritos establecieron que el vehículo compacto circulaba de norte a sur sobre la avenida Leandro Valle y se incorporó al cruce sin contar con la preferencia, impactando a la camioneta que avanzaba de poniente a oriente.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos valoraron a las involucradas en el sitio, confirmando que no presentaban lesiones. En tanto, los agentes de Tránsito realizaron el levantamiento correspondiente y ordenaron el traslado de las unidades al corralón.

El dictamen final de la autoridad se basó en la revisión de la sincronización de los semáforos y las condiciones del cruce, determinando la responsabilidad de la conductora del automóvil compacto, a fin de deslindar las obligaciones legales correspondientes.