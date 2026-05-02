Empata PSG y mantiene ventaja en Ligue 1 tras tropiezo de Lens

Lee Kang-in del Paris Saint-Germain pelea por el balÃ³n con Arthur Avom del Lorient en el encuentro de la liga francesa el sÃ¡bado 2 de mayo del 2026. (AP Foto/Christophe Ena)

Lee Kang-in del Paris Saint-Germain pelea por el balÃ³n con Arthur Avom del Lorient en el encuentro de la liga francesa el sÃ¡bado 2 de mayo del 2026. (AP Foto/Christophe Ena)

PARÍS.- El campeón defensor Paris Saint-Germain empató el sábado 2-2 en casa ante Lorient, pero el rival por el título de la Ligue 1 Lens no pudo aprovecharlo al empatar 1-1 más tarde el sábado en Niza.

Si el Lens, que es segundo, vencía más tarde al Niza recortaría la ventaja del PSG a cuatro puntos — con Lens recibiendo al PSG el 13 de mayo—, pero la brecha se mantiene en seis puntos con tres jornadas por disputar.

El extremo izquierdo Allan Saint-Maximin puso al Lens por delante en el minuto 61 contra su exclub , al enganchar un gran pase en profundidad de Adrien Thomasson y definir con serenidad.

Pero después de que el defensor del Lens Saud Abdulhamid fue expulsado en el 81, el Niza empató instantes después cuando el defensor Ali Abdi remató el tiro libre desviado de Sofiane Diop.

Jugadores clave descansaron

El PSG venció 5-4 al Bayern Múnich a principios de esta semana en un vibrante partido de semifinales de la Liga de Campeones, y el entrenador Luis Enrique dio descanso al portero Matvei Safonov, al mediocampista Vitinha y al defensor Nuno Mendes de cara al partido de vuelta del miércoles en Alemania. El delantero estrella Ousmane Dembélé estuvo en el banquillo junto con los mediocampistas Joao Neves y Warren Zaïre-Emery.

El delantero adolescente Ibrahim Mbaye adelantó al PSG a quemarropa a los seis minutos, cuando el portero Yvon Mvogo dejó escapar un centro que le cayó directamente. Una mala defensa permitió que Pablo Pagis empatara seis minutos después con una volea precisa que superó al arquero suplente de 19 años Renato Marin.

Zaïre-Emery anotó inmediatamente después de ingresar al 62 con un remate desde 20 metros que se desvió ligeramente. Luego, el delantero de la academia del PSG Pierre Mounguengue entró para su debut con el primer equipo, pero perdió el balón con un pase hacia atrás. El envío fue interceptado por el delantero beninés Aiyegun Tosin, quien se escapó y marcó con un disparo raso que pegó en el poste y entró al 77.

La mala racha del Marsella continúa

La caótica temporada del Marsella continuó con una derrota 3-0 en la cancha del Nantes, que es penúltimo. Una cuarta derrota en seis partidos mermó las opciones del Marsella de clasificarse a la Liga de Campeones de la próxima temporada, con solo los tres primeros avanzando directamente.

El día empeoró aún más para el Marsella, que cayó al séptimo puesto después de que el Mónaco ganó 2-1 de visita al colista Metz, que está descendido.

Paul Pogba fue elegido en el mediocampo del Mónaco, lo que le dio al exastro de Francia su primera titularidad en liga desde 2023 con la Juventus.

El delantero estadounidense Folarin Balogun y el exprodigio del Barcelona Ansu Fati anotaron los goles del Mónaco.

Escasa esperanza

El Nantes mantuvo vivas sus escasas esperanzas de evitar el descenso por primera vez desde 2009. La victoria dejó al Nantes a dos puntos del Auxerre, en la 16ª posición, que es el puesto de promoción-descenso con el equipo que termina tercero en la Ligue 2.

La línea ofensiva del Nantes funcionó, ya que Ignatius Ganago, el exextremo del Marsella Rémy Cabella y Matthis Abline anotaron.

La línea ofensiva del Nantes funcionó, ya que Ignatius Ganago, el exextremo del Marsella Rémy Cabella y Matthis Abline anotaron.